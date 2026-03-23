南加州破货运盗窃集团拘9人 检5500万赃物冷气雪柜乜都偷

美国南加州执法部门针对有组织犯罪和货运盗窃采取行动中，成功逮捕9名疑犯，并起获价值数百万美元的赃物与现金。洛杉矶县警局（Los Angeles County Sheriff's Department, LASD）表示，此次行动横跨洛杉矶（Los Angeles）、河滨（Riverside）和圣贝纳迪诺（San Bernardino）三县，重创了当地的犯罪网络。

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大公司受害 赃物包罗万有

洛杉矶县警局在声明中指出，探员们在搜查令行动中，查获了约700万美元（近5500万港元）的被盗货运商品以及100万美元（约780万港元）现金。受害企业多达36间，其中不乏知名品牌，包括JB Hunt、Amazon、Sony、LG、T.J. Maxx、Marshalls、Family Dollar、Costco、Wolff Shoes、Monster Energy以及迪士尼（Disney）。

警方公布的追回赃物清单范围广泛，几乎无所不包。其中包括海信（Hisense）电视、LG微波炉、佳能（Cannon）打印机、Wolff鞋履、Sony条形音响、密尔沃基（Milwaukee）工具、高尔夫球车、全地形车（ATV）、迪士尼服饰、LG家电、Jelly Cat毛公仔、Axil XCor Pro耳机、百得（Black & Decker）及工匠（Craftsman）工具、滨特尔（Pentair）泳池设备、Ring监控摄像头、Style Craft理发器、Mastercool空调设备、Monster Energy能量饮品、Classica Cordials高级烈酒以及各类化妆品。

跨县市犯罪涉重大盗窃洗钱

官员表示，这9名疑犯因涉嫌重大货物盗窃、洗钱及收受赃物而被捕。案件将移交洛杉矶县地方检察官办公室，以考虑提出正式起诉。

为应对日益猖獗的零售犯罪，洛杉矶县警局于2023年9月专门成立了「有组织零售犯罪特别工作组」（Organized Retail Crimes Task Force），此次行动正是该工作组的重大成果。