Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南加州破货运盗窃集团拘9人 检5500万赃物冷气雪柜乜都偷

即时国际
更新时间：18:40 2026-03-23 HKT
发布时间：18:40 2026-03-23 HKT

美国南加州执法部门针对有组织犯罪和货运盗窃采取行动中，成功逮捕9名疑犯，并起获价值数百万美元的赃物与现金。洛杉矶县警局（Los Angeles County Sheriff's Department, LASD）表示，此次行动横跨洛杉矶（Los Angeles）、河滨（Riverside）和圣贝纳迪诺（San Bernardino）三县，重创了当地的犯罪网络。

相关新闻：加州富婆竟是窃贼大王！ 聘12人偷匀全国 12年赚800万美元

大公司受害 赃物包罗万有

洛杉矶县警局在声明中指出，探员们在搜查令行动中，查获了约700万美元（近5500万港元）的被盗货运商品以及100万美元（约780万港元）现金。受害企业多达36间，其中不乏知名品牌，包括JB Hunt、Amazon、Sony、LG、T.J. Maxx、Marshalls、Family Dollar、Costco、Wolff Shoes、Monster Energy以及迪士尼（Disney）。

警方公布的追回赃物清单范围广泛，几乎无所不包。其中包括海信（Hisense）电视、LG微波炉、佳能（Cannon）打印机、Wolff鞋履、Sony条形音响、密尔沃基（Milwaukee）工具、高尔夫球车、全地形车（ATV）、迪士尼服饰、LG家电、Jelly Cat毛公仔、Axil XCor Pro耳机、百得（Black & Decker）及工匠（Craftsman）工具、滨特尔（Pentair）泳池设备、Ring监控摄像头、Style Craft理发器、Mastercool空调设备、Monster Energy能量饮品、Classica Cordials高级烈酒以及各类化妆品。

跨县市犯罪涉重大盗窃洗钱

官员表示，这9名疑犯因涉嫌重大货物盗窃、洗钱及收受赃物而被捕。案件将移交洛杉矶县地方检察官办公室，以考虑提出正式起诉。

为应对日益猖獗的零售犯罪，洛杉矶县警局于2023年9月专门成立了「有组织零售犯罪特别工作组」（Organized Retail Crimes Task Force），此次行动正是该工作组的重大成果。

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
4小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
9小时前
铜锣湾利舞台初生男婴被弃厕所 送院死亡
00:24
铜锣湾利舞台初生男婴被弃女厕垃圾桶 送院死亡 案件暂列杀婴
突发
15分钟前
加拿大快运航空一架客机在地面与消防车碰撞。
00:44
拉瓜迪亚机场 | 加航快运客机撞消防车 正副机长身亡另2人伤
即时国际
4小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
21小时前
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
影视圈
2小时前
饱受楼上噪音滋扰 失眠户手写约见信恳求改善 过来人传授100%成功解决绝招｜Juicy叮
饱受楼上噪音滋扰 失眠户手写约见信恳求改善 过来人传授100%成功解决绝招｜Juicy叮
时事热话
7小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
2026-03-22 16:35 HKT
申请人家门安装的闭路电视拍到邻居疑于门外拍打制造噪音的片段。
横头磡邨住户受邻居滋扰多年申司法覆核 房委会指屋外装闭路电视不合规 不接纳片段决定属正确
社会
5小时前