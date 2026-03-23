法国市镇选举第2轮投票 左翼候选人当选巴黎及马赛市长

法国周日（22日）举行市镇选举第2轮投票，2名左翼候选人分别在巴黎和马赛市长选举中胜出。其中代表社会党等法国左翼政党的候选人格雷瓜尔（Emmanuel Grégoire）击败前文化部长达蒂（ Rachida Dati），将接替同样来自社会党的伊达尔戈，成为巴黎新市长。格雷瓜尔曾高度肯定居法华人对巴黎作出的贡献，亦关注巴黎交通及物流问题。

新市长高度肯定华人对巴黎贡献

统计结果显示，格雷瓜尔获得约50.52%的选票。格雷瓜尔表示，巴黎人已明确表态，巴黎永远不会是右翼城市。他的对手、右翼候选人达蒂已承认落败。

来自社会党的伊达尔戈是现任巴黎市长。路透社

格雷瓜尔强调巴黎面临多项优先任务。美联社

格雷瓜尔后向支持者挥手致意。路透社

来自左翼阵营的帕扬在马赛市长选举中胜出。法新社

48岁的格雷瓜尔是左翼各党经整合所共推的人选，2018年起任巴黎第一副市长，2024年7月当选法国国民议会议员后辞去副市长职务。他强调巴黎面临多项优先任务：「我想著最脆弱的人，他们晚上只能睡在街头。我想著受苦的孩子，我想著所有最弱势的人，他们需要左派。」

左翼在巴黎执政达25年

巴黎长达25年都由左翼执政，代表右翼挑战葛格雷瓜尔的达蒂，先后在萨尔科齐和马克龙两任总统的政府为官。眼看对手来势汹汹，格雷瓜尔将达蒂扯上在欧洲不受欢迎的美国总统特朗普，声称达蒂当选会把花都变为「右翼和极右联盟的特朗普主义实验室」。

在法国第二大城市马赛，来自左翼阵营的帕扬（Benoit Payan）赢得54%的选票，连任马赛市长。帕扬的得票率比极右国民联盟候选人阿利西奥，多约14个百分点。

帕扬曾是社会党党员，2020年退出，但目前依然是左翼联盟马赛之春的领导人。他的主要对手是阿利西奥，阿利西奥取得约40%的选票。法国舆论认为阿利西奥未能当选马赛市长对于极右翼党派是重大挫折。国民联盟领导人马琳勒庞对该党候选人未能在马赛和土伦等重要城市胜选表示「有些失望」。

右翼胜尼斯市长选举

不过，在第5大城市尼斯，原为保守派的乔蒂（Eric Ciotti）与国民联盟合作，最终胜出。

国民联盟在另一个重要城市、土伦市长选举中亦都落败。国民联盟主席巴尔代拉称，国民联盟在首轮投票中已经表现很好，在今次地方选举成绩已取得历来最重大的突破。

今次选举被视为明年大选风向标

另外，法国前总理菲利普连任勒阿弗尔市长，前总理贝鲁在选举中落败，未能连任波城市长。

今次投票的结果，被视为明年总统大选的风向标。国民联盟力争获得比以往更好的成绩，为挑战总统宝座铺路。