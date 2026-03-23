伊朗局势 | 中东出发运输船恐10天后骤止 全球液化天然气供应面临中断

由于美以伊战事持续，从中东出发的液化天然气（LNG）运输船供应可能在10天后骤止，全球液化天然气供应可能急剧中断，世界正处于危机边缘。依赖进口的经济体将不得不支付高昂的价格，才能与美国和其他国家竞争液化天然气供应；家庭和企业也可能被迫减少能源消耗或转向其他替代燃料。此外，目前国际油价现货行情远高于布兰特期货价，凸显原油供应危机可能比表面更加严峻。

卡塔尔被迫停止出口

英国《金融时报》周日（22日）报道，许多消费国感受到的天然气供应短缺痛苦，可能才刚开始。尤其是许多石油和天然气资源匮乏的亚洲国家已经采取了防止短缺的措施，例如实施每周4天工作制。

相关新闻：

伊朗局势︱卡塔尔天然气出口设施遇袭 氦气供应链中断冲击半导体医疗业

全球面临液化天然气供应中断危机。路透社

在中东战事开打后，霍尔木兹海峡实质封闭。美联社

船舶追踪数据显示，只有一船来自波斯湾的LNG按时运抵亚洲。路透社

独立船运经纪商Affinity的分析显示，许多在卡塔尔与阿联装载LNG的运输船，在中东战事开打、霍尔木兹海峡实质封闭前，就已出航驶往目的地，这些供应预定未来10天陆续抵港，之后可能骤止，且卡塔尔与阿联的LNG设施，已遭伊朗攻击而停止出货。其中卡塔尔占全球液化天然气产量的5分1，在伊朗封锁霍尔木兹海峡后，卡塔尔被迫停止出口。

亚洲仅1船按持运抵

船舶追踪数据显示，只有一船来自波斯湾的LNG按时运抵亚洲，6批LNG将按时运抵欧洲。亚洲以巴基斯坦最为脆弱，去年99%的LNG进口量来自卡塔尔，目前两处LNG进口站的业务量只有正常水准的6分1，月底之前将无气可送。

亚洲东北亚LNG现货基准价格，从开战以来已翻倍，达到每百万英国热量单位（MMBtu）22.732美元。由于租船费用提高，且航程拉长，使运输成本也上涨。

原油供应危机或比表面更严峻

大西洋委员会全球能源中心专家Kevin Li表示，由于电力需求通常在夏季激增，若霍尔木兹海峡依然关闭，「能源严重短缺」的可能性将提高。贸易商表示，中国与日本也可能抢购一些LNG现货。

另一方面，中东开战以来，布兰特油价已大涨50%，但现货油价涨更多，因为亚洲炼油业者抢购现货。期货与现货油价之所以脱钩，部分是因为美国企图压低期货价格。换言之，全球经济承受的通膨压力，远比期货油价所显示的水准更为沉重，且正在对各国央行与特朗普政府积聚更重的压力。