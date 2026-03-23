Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 中东出发运输船恐10天后骤止 全球液化天然气供应面临中断

即时国际
更新时间：10:40 2026-03-23 HKT
发布时间：10:40 2026-03-23 HKT

 由于美以伊战事持续，从中东出发的液化天然气（LNG）运输船供应可能在10天后骤止，全球液化天然气供应可能急剧中断，世界正处于危机边缘。依赖进口的经济体将不得不支付高昂的价格，才能与美国和其他国家竞争液化天然气供应；家庭和企业也可能被迫减少能源消耗或转向其他替代燃料。此外，目前国际油价现货行情远高于布兰特期货价，凸显原油供应危机可能比表面更加严峻。

卡塔尔被迫停止出口

英国《金融时报》周日（22日）报道，许多消费国感受到的天然气供应短缺痛苦，可能才刚开始。尤其是许多石油和天然气资源匮乏的亚洲国家已经采取了防止短缺的措施，例如实施每周4天工作制。

相关新闻：
伊朗局势︱卡塔尔天然气出口设施遇袭 氦气供应链中断冲击半导体医疗业

全球面临液化天然气供应中断危机。路透社
全球面临液化天然气供应中断危机。路透社
在中东战事开打后，霍尔木兹海峡实质封闭。美联社
在中东战事开打后，霍尔木兹海峡实质封闭。美联社
船舶追踪数据显示，只有一船来自波斯湾的LNG按时运抵亚洲。路透社
船舶追踪数据显示，只有一船来自波斯湾的LNG按时运抵亚洲。路透社

独立船运经纪商Affinity的分析显示，许多在卡塔尔与阿联装载LNG的运输船，在中东战事开打、霍尔木兹海峡实质封闭前，就已出航驶往目的地，这些供应预定未来10天陆续抵港，之后可能骤止，且卡塔尔与阿联的LNG设施，已遭伊朗攻击而停止出货。其中卡塔尔占全球液化天然气产量的5分1，在伊朗封锁霍尔木兹海峡后，卡塔尔被迫停止出口。

亚洲仅1船按持运抵

船舶追踪数据显示，只有一船来自波斯湾的LNG按时运抵亚洲，6批LNG将按时运抵欧洲。亚洲以巴基斯坦最为脆弱，去年99%的LNG进口量来自卡塔尔，目前两处LNG进口站的业务量只有正常水准的6分1，月底之前将无气可送。

亚洲东北亚LNG现货基准价格，从开战以来已翻倍，达到每百万英国热量单位（MMBtu）22.732美元。由于租船费用提高，且航程拉长，使运输成本也上涨。

原油供应危机或比表面更严峻

大西洋委员会全球能源中心专家Kevin Li表示，由于电力需求通常在夏季激增，若霍尔木兹海峡依然关闭，「能源严重短缺」的可能性将提高。贸易商表示，中国与日本也可能抢购一些LNG现货。

另一方面，中东开战以来，布兰特油价已大涨50%，但现货油价涨更多，因为亚洲炼油业者抢购现货。期货与现货油价之所以脱钩，部分是因为美国企图压低期货价格。换言之，全球经济承受的通膨压力，远比期货油价所显示的水准更为沉重，且正在对各国央行与特朗普政府积聚更重的压力。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
5分钟前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
18小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
12小时前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 10:18 HKT
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
15小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
21小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标 以色列加强对黎巴嫩打击｜持续更新
即时国际
1小时前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
23小时前