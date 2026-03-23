霍尔木兹过路费 | 伊朗议员证实 部分油轮须缴200万美元通行费

伊朗国会议员布鲁杰迪（Alaeddin Boroujerdi）周日（22日）证实，向部分油轮收取200万美元（约1562万港元）通行费，并且已开始实施新措施。

针对外传伊朗已向过路船只收取200万美元通行费，伊朗国会国家安全委员会成员布鲁杰迪在电视节目中表示，这笔费用代表伊朗已对霍尔木兹海峡展开新的控制机制，「向部分通行海峡的船只收取200万美元过路费，反映伊朗的实力」。

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部分油轮须缴200万美元通行费。美联社

伊朗扬言，若美方轰炸伊朗发电厂，德黑兰当局将采取彻底封锁霍尔木兹海峡等措施。路透社

而特朗普周日扬言，若伊朗不在48小时内全面开放霍尔木兹海峡，美国就会打击并摧毁伊朗多座发电厂。路透社

建立新主权体系 反映「权威」

布鲁杰迪表示，已开始实施这项通行费措施，体现了在霍尔木兹海峡建立新「主权体系」，「因为战争有成本，我们自然必须这么做，并向行经霍尔木兹海峡的船只收取过路费」。除了实力，他也认为这项措施反映了伊朗的「权威」。

伊朗驻联合国国际海事组织（IMO）代表穆萨维（Ali Mousavi）强调，霍尔木兹海峡对「所有船只」开放，但不包括与伊朗敌人有关的船只。

航运媒体Lloyds List上周三（18日）报道，伊朗已在霍尔木兹海峡建立安全航道，允许获批准的船只通行，至少1艘油轮支付了200万美元过路费。

促特朗普接受伊朗终战条件

针对200万美元通行费，一名伊朗消息人士告诉美国有线新闻网（CNN）：「我们将持续压制以色列，并在霍尔木兹海峡建立新的合法机制。」

该名消息人士称，美国总统特朗普应该接受伊朗提出的终战条件，否则将面临政治自杀风险，「特朗普似乎面临美国国内及全球油价不断上涨的压力，他应该尽快摆脱内塔尼亚胡为他设下的陷阱，接受伊朗的条件。如果他不给予伊朗必要的让步，他可能会陷入永无止境的困境，危及他的政治生涯」。

伊朗：电厂被炸就全面封锁霍尔木兹海峡

而特朗普周日扬言，若伊朗不在48小时内全面开放霍尔木兹海峡，美国就会打击并摧毁伊朗多座发电厂。伊朗军方则回应，如果美方对伊朗发电厂的威胁付诸实施，德黑兰当局将采取彻底封锁霍尔木兹海峡等措施，且在伊朗被摧毁的发电厂重建完成前，霍尔木兹海峡不会重新开放。

伊朗军方作战指挥部「哈塔姆安比亚中央总部」（Khatam Al-Anbiya）较早前也警告，如果伊朗燃料与能源基础设施遭到攻击，美国及以色列在该地区的所有能源、资讯科技以及海水淡化基础设施都将成为被攻击的目标。