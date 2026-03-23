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游日注意 | 奈良鹿翻山越岭 惊现大阪公园、JR车站 官方：守护不捕捉

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更新时间：09:15 2026-03-23 HKT
发布时间：09:15 2026-03-23 HKT

在日本奈良公园栖息长达1300多年、被当地人视为「神明使者」的奈良鹿，近期传出至少有6只小鹿，翻山越岭跑到距离奈良公园近20公里远的大阪府东部。日媒指出，这是大阪地区首度有来自奈良的野生鹿群出没，社交媒体也连日出现当地居民分享在公园、路边、JR车站等地方，目击鹿只悠哉闲晃的身影。大阪市政府强调，由于是野生动物，不会派人捕捉，只能守护牠们。

从3月初开始，位于大阪府与奈良市交界处的东大阪市，当地警方及消防局陆续接获民众通报看到野生鹿群出没，经过调查后，发现这群鹿来自从奈良市，疑似翻越位于奈良市西部、海拔约642米的生驹山，才抵达到东大阪市。目前已有1只鹿被警方捕获，交由专业人士照顾，其他鹿只仍在东大阪市各地活动。

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JR车站现身 引网民热议

一名住在东大阪市50多年的民众表示，这是他首次目击这个地区到有鹿出没。另据报道指出，大阪市都岛区、鹤见区、城东区等地方，也有民众看到鹿只在大街上成群奔跑，或者是前往有公园草地觅食与休息，完全不怕人又四处趴趴走，令居民惊讶不已。

周日（22日）上午甚至有大阪民众在社交平台X分享，看到其中1只鹿游荡到JR野江站内部，引发网民热议，甚至开玩笑说这只鹿或许是想搭火车去大阪城、环球影城等人气观光景点游玩。

随著鹿只越来越靠近大阪市中心，市政府呼吁民众如果看到鹿群，千万不要靠近或喂食，警方正在采取相关措施。在奈良公园一带，这些鹿常向游客讨鹿饼，已成为奈良常见的景象。

奈良公园鹿达1465头创新高

2025年奈良公园的鹿多达1465头，除了创下新高之外，也比2024年多了140头。而这些鹿增加的原因是游客会拿鹿饼之外的食物喂鹿，使饿死的鹿减少许多。而目前奈良公园内部的树果、草地等食物无法供应所有鹿群食用，在竞争过于激烈的情况下，部分较弱势的鹿只出于求生本能被迫远走他乡。

由于奈良鹿属于《文化财产保护法》天然纪念物之一，依法只有奈良市地方保护团体「奈良鹿爱护会」才能进行管理和照顾，而大阪府超出管辖范围，因此爱护会无法介入协助。专家担心，倘若这些鹿继续在大阪滞留，恐会造成交通意外、农作物损失，或者跟当地居民发生「人鹿冲突」事件，呼吁大阪政府尽快制订管理办法。

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