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伊朗局势｜以色列驻美大使称将伊朗「屈服」 伊朗警告对关键设施采取对等回应

即时国际
更新时间：03:30 2026-03-23 HKT
发布时间：03:30 2026-03-23 HKT

以色列驻美大使叶希尔·莱特（Yechiel Leiter）周日表示，以方将对伊朗导弹攻击作出报复，直至将该政权「跪低（to its knees）」。

莱特指伊朗具毁灭性威胁

莱特接受CNN访问时指出，近期伊朗对以色列迪莫纳（Dimona）及阿拉德（Arad）发动导弹袭击，显示该国仍具毁灭性威胁。「我们无法再与一个有害的国家共存，它不断宣称要毁灭我们，现在还向邻国发射弹道导弹。」

对于特朗普与以色列总理内塔尼亚胡曾声称伊朗的导弹能力已被削弱，莱特反问伊朗，直指对方「说谎……这些是杀人犯，说谎成性」。他表示，「他们说自己没有洲际弹道导弹，但现在他们已经证明自己拥有。」

伊朗副外长加里巴巴迪警告，若美方攻击伊朗核电及其他关键基建，德黑兰将作出「对等回应」。路透社
伊朗副外长加里巴巴迪警告，若美方攻击伊朗核电及其他关键基建，德黑兰将作出「对等回应」。路透社
莱特指，伊朗对以色列迪莫纳及阿拉德发动导弹袭击，显示该国仍具毁灭性威胁。路透社
莱特指，伊朗对以色列迪莫纳及阿拉德发动导弹袭击，显示该国仍具毁灭性威胁。路透社
莱特指，伊朗对以色列迪莫纳及阿拉德发动导弹袭击，显示该国仍具毁灭性威胁。路透社
莱特指，伊朗对以色列迪莫纳及阿拉德发动导弹袭击，显示该国仍具毁灭性威胁。路透社

另一方面，伊朗副外长加齐姆·加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）警告，若美方攻击伊朗核电及其他关键基建，德黑兰将作出「对等回应」。他在伊朗《Mehr》通讯社引述中表示，针对核电厂及重要基建的威胁等同针对平民设施，这在战争中不应成为攻击目标。

加里巴巴迪强调：「鉴于联合国安理会未能履行制止侵略及停止违规行为的责任，以及伊朗的自卫权，任何对伊朗关键基建的攻击，我们都将作出对等回应。所有法律责任及进一步升级的后果，将由发起方承担。」

 

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