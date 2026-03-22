伊朗局势｜特朗普警告48小时内霍尔木兹海峡未开启 将摧毁伊朗核电厂

美国总统特朗普周六透过社交平台Truth Social发表声明，威胁若伊朗在48小时内未完全开放霍尔木兹海峡，美国将对伊朗多座核电厂发动攻击，「从最大的核电厂开始，彻底摧毁！」。

特朗普：伊朗完全没有防御能力

特朗普指，美方对伊战事「进度超前计划数周」，并强调自己不打算与伊朗谈判。他写道：「伊朗领导层已经失去指挥，海军和空军被摧毁，完全没有防御能力，他们想谈判？我不！」。

以色列官员表示，伊朗首次发射长程导弹，射程达4,000公里，目标包括印度洋美英军事基地迪亚哥加西亚（Diego Garcia），扩大了冲突风险，甚至波及欧洲主要城市。以色列军方总参谋长埃雅尔·扎米尔（Eyal Zamir）指，这些导弹射程可覆盖柏林、巴黎及罗马，但「并非针对以色列」。

自美国与以色列于2月28日展开攻击以来，伊朗已有超过2,000人丧生。以色列方面，自战事爆发以来已有15人死于伊朗攻击。

伊朗南部城市遇袭数十人伤

周六晚间，伊朗导弹袭击以色列南部迪莫纳（Dimona）及阿拉德（Arad）城市，造成数十人受伤，包括儿童。伊朗革命卫队称，袭击目标为南部以色列的「军事设施及安全中心」。以色列军方发言人艾菲·德夫林（Effie Defrin）表示，防空系统运作中，但未能拦截此次导弹，并强调「将调查事件并吸取经验」。

迪莫纳附近约13公里处设有以色列秘密核反应炉，两市亦靠近多个军事基地，包括内瓦廷空军基地。以色列总理内塔尼亚胡事后发表声明指出：「这是一个非常艰难的夜晚，但我们决心在各个战线上继续打击敌人。」