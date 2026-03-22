Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府停摆安检人手短缺 特朗普威胁派ICE进驻机场 促国会通过拨款

即时国际
更新时间：07:29 2026-03-22 HKT
发布时间：07:29 2026-03-22 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）表示，若国会民主党未能即时同意为机场保安提供资金，将于周一派遣移民及海关执法局（ICE）人员进驻美国各大机场，填补安检人手不足问题。

全美主要机场安检人手严重不足

美国政府部分停摆已踏入第36日，负责机场安检的运输安全管理局（TSA）因隶属国土安全部（DHS），受拨款僵局影响，员工薪酬中断。TSA人员预计，于3月27日连续将第二次未能领取全额薪金，士气受挫。

由于长期无薪工作，不少TSA人员选择请病假或离职，导致全美主要机场安检人手严重不足，影响旅客出行。据美媒引述国土安全部数据，自2月14日停摆开始以来，已有超过400名TSA员工辞职。TSA目前约有6.5万名员工，其中约5万人为前线安检人员。

特朗普在社交平台Truth Social发文称：「我会调动我们出色且爱国的ICE人员到机场，他们将提供前所未见的安全保障。」他其后再发文警告，若民主党未能确保「适当及公平的机场安全」，部署将于周一启动。

ICE人员并未受安检训练

不过，ICE人员并未接受专门的机场安检训练，其主要职责为移民执法。ICE一直是特朗普政府打击非法移民政策的核心，行动手法备受民主党、公民自由团体及移民权益组织批评。

民主党参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）批评有关建议「鲁莽且违法」，指特朗普试图滥用ICE权力，「美国民众若见到ICE人员在机场巡逻，情况将令人震惊」。

有前官员持不同看法，曾于前总统乔治布殊政府任职国土安全部的政策官员贝克（Stewart Baker）指出，在人手严重短缺下调配资源属非常措施，虽然ICE未受专业训练，「效率可能较低，但总比完全没有人手好」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
16小时前
伊朗局势｜伊朗扬言狙击美军扩至旅游区 特朗普发文称考虑逐步退兵｜持续更新
01:28
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
即时国际
1小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
22小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
19小时前
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
影视圈
10小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
21小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
16小时前
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
申诉热话
16小时前
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
影视圈
12小时前
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
2026-03-21 09:00 HKT