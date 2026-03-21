台男持短期签证赴日呃走大阪长者3200万　落网前以网吧为家流窜多地

近日有台湾人持短期签证到日本行骗，一名23岁男子事后被日本警方拘捕。该男子涉嫌充当诈骗集团「车手」，在大阪骗走一名七旬老翁约3200万日圆（约160万港元）现金。

假冒警察设局骗走巨款

日本警方表示，被捕黄姓男子住址及职业不详，涉嫌与身分不明人士串谋，于去年12月上旬冒充信用卡公司及警方人员，致电大阪一名70多岁男子行骗。骗徒声称事主帐户有大笔可疑资金流入，将以诈骗主嫌身分调查，若不想被捕必须把家中现金交出作「洗钱处理」。

其后，另一名自称警察的男子指示事主将现金装袋，带到大阪市内指定地点，并讹称2至3天内会归还。骗徒最终骗走合共约3200万日圆（约160万港元）现金，而黄男则涉嫌负责到场收款。



受害人事后发现对方迟迟未还款始觉受骗，并报警求助。警方分析闭路电视画面后，锁定案发地点附近一名形迹可疑男子，进一步确认黄男涉案。

有台湾人到日本行骗，事后被日本警方拘捕。（示意图／法新社）

持短签入境在网吧匿藏

警方指出，黄男去年10月持短期签证入境日本，12月离境，今年2月再度赴日。由于他早已被通缉，最终在成田机场准备出境时当场落网。警方透露，他在日本期间曾辗转入住各地网吧，活动范围由青森至熊本，正追查他是否涉及其他同类案件。