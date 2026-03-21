五角大楼新闻限制被裁定违宪 法官下令向《纽时》7记者发采访证

美国联邦法官周五（20日）裁定，五角大楼对新闻媒体的限制违反美国宪法第一修正案，下令撤销相关政策。此案由《纽约时报》发起，哥伦比亚特区联邦地方法院法官弗里德曼（Paul Friedman）同时下令恢复7名纽时记者的采访证。这些记者在去年10月新政策推出时并未签署同意而主动交回证件。



国防部新政策自去年10月生效，赋予五角大楼权力，若认为记者行为威胁国家安全，可将其列为「安全风险」并撤销采访证。多家主流媒体批评迠限制了第一修正案保障的采访方式。许多持有采访证的记者拒签新政策而归还证件，五角大楼接纳的主要是亲特朗普评论员或新媒体意见领袖。

相关新闻：白宫限制记者采访权限 禁进入部分新闻办公室

弗里德曼在裁决中指出，此政策鼓励记者只报道对五角大楼领导层「有利或由其提供的新闻」。法官同意纽时的论点，认为五角大楼自行赋予自身过大权力以执行新规定。

在3月6日的庭审中，司法部律师提出「记者要求未授权资讯，不受第一修正案保障」。法官指出，官员可拒绝回答问题，但「没有法律禁止记者提问」。

白宫限制记者采访权限。法新社

特朗普任内对新闻媒体施加多方压力，曾任霍士新闻主持人的现任国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth），延续特朗普对媒体的敌对立场，包括曾建议拒绝NBC News记者进入五角大楼，并移除多家媒体的现场工作站。数月后，赫格塞斯限制了记者在园区内的无陪同活动。

纽时发言人表示，裁决「重申了时报及其他独立媒体在公众利益下提问的权利」，并强调「美国人有权了解政府运作及军方以纳税人资金采取的行动」。