Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖分尸案 | 日男杀2女支解藏头颅 网上搜寻内脏烹调方式

即时国际
更新时间：13:59 2026-03-21 HKT
发布时间：13:59 2026-03-21 HKT

日本埼玉县去年5月揭发一宗震惊全国的骇人分尸案，31岁男子斋藤纯涉嫌杀害并支解2名女子，还在家中存放其中一名女死者的头颅。埼玉地方法院上周三（18日）初审此案，斋藤纯认罪。而更多犯案细节曝光，包括行凶前上网搜寻「内脏烹调方式」，甚至准备泻药，以防止受害人肠道残留粪便。他被捕后又对警方表示：「我从小就想杀人。」

综合《读卖新闻》等日媒报道，斋藤纯首次犯案是在2015年，先杀害一名22岁女子；第二次犯案则在2018年，诱骗21岁女大生至住处，随后残忍杀害并分尸。

斋藤纯坦承犯案。友人提供
斋藤纯坦承犯案。友人提供
日本传媒报道其中一名女死者。影片截图
日本传媒报道其中一名女死者。影片截图

查手机盗窃意外揭发连环杀人案

去年5月警方侦办一宗手机盗窃案时，搜查斋藤纯的住处，意外在房间发现人类头盖骨，从而揭发这宗连环杀人案。

斋藤纯在接受警方查问时，很快坦承犯案，并表示自己从小就有杀人欲望，决定从网上寻找目标。

他透露，认识一名有自杀倾向的22岁女子，最终成功杀害对方；2018年再次透过网上社交媒体认识另一名21岁女大生，对方同样在言谈中表达轻生念头，斋藤纯则表示愿意协助，并于家中杀害她并分尸。

2受害人失踪多年 被指想自杀

检方在法庭上表示，斋藤纯在次宗案件中，征得对方同意在死后可以「支解遗体」，避免被家属发现。更惊悚的是，斋藤纯准备发泡胶、冰块等保存材料，还搜寻「内脏烹调」方式，甚至准备泻药防止肠道残留粪便。

尽管次宗案件女死者一度反悔，斋藤纯仍说服她赴约，并指示她初始化手机以免留下位置资讯，最终杀害并把她支解。

据报斋藤纯以麻绳将受害人勒毙，而为了不让行迹败露，他将死者遗体支解，剔除骨头后切碎，甚至用水烹煮后始丢弃。

死者父母要求判凶手死刑

次宗案件受害人的父母在法庭上悲愤表示，女儿说要去打工后便失去音讯，他们疯狂寻找多年，身心濒临崩溃。没想到接到警方通知，竟是女儿已剩头盖骨的噩耗，他们对斋藤纯大吼：「女儿不是为了成为你的玩具而出生的！」

首宗案件女死者的母亲则在案发前收到女儿传讯「不是轻生而是被杀」，质疑斋藤纯的协助自杀根本是预谋犯案，两家属都要求判处死刑。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
02:38
葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力
突发
6小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
19小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
3小时前
两届金像影帝自爆烂赌成魔 打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨 跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
5小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
18小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
4小时前
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮（资料图片）
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮
时事热话
4小时前
蔡楚辉摄
00:54
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
12小时前