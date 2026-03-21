恐怖分尸案 | 日男杀2女支解藏头颅 网上搜寻内脏烹调方式

日本埼玉县去年5月揭发一宗震惊全国的骇人分尸案，31岁男子斋藤纯涉嫌杀害并支解2名女子，还在家中存放其中一名女死者的头颅。埼玉地方法院上周三（18日）初审此案，斋藤纯认罪。而更多犯案细节曝光，包括行凶前上网搜寻「内脏烹调方式」，甚至准备泻药，以防止受害人肠道残留粪便。他被捕后又对警方表示：「我从小就想杀人。」

综合《读卖新闻》等日媒报道，斋藤纯首次犯案是在2015年，先杀害一名22岁女子；第二次犯案则在2018年，诱骗21岁女大生至住处，随后残忍杀害并分尸。

斋藤纯坦承犯案。友人提供

日本传媒报道其中一名女死者。影片截图

查手机盗窃意外揭发连环杀人案

去年5月警方侦办一宗手机盗窃案时，搜查斋藤纯的住处，意外在房间发现人类头盖骨，从而揭发这宗连环杀人案。

斋藤纯在接受警方查问时，很快坦承犯案，并表示自己从小就有杀人欲望，决定从网上寻找目标。

他透露，认识一名有自杀倾向的22岁女子，最终成功杀害对方；2018年再次透过网上社交媒体认识另一名21岁女大生，对方同样在言谈中表达轻生念头，斋藤纯则表示愿意协助，并于家中杀害她并分尸。

2受害人失踪多年 被指想自杀

检方在法庭上表示，斋藤纯在次宗案件中，征得对方同意在死后可以「支解遗体」，避免被家属发现。更惊悚的是，斋藤纯准备发泡胶、冰块等保存材料，还搜寻「内脏烹调」方式，甚至准备泻药防止肠道残留粪便。

尽管次宗案件女死者一度反悔，斋藤纯仍说服她赴约，并指示她初始化手机以免留下位置资讯，最终杀害并把她支解。

据报斋藤纯以麻绳将受害人勒毙，而为了不让行迹败露，他将死者遗体支解，剔除骨头后切碎，甚至用水烹煮后始丢弃。

死者父母要求判凶手死刑

次宗案件受害人的父母在法庭上悲愤表示，女儿说要去打工后便失去音讯，他们疯狂寻找多年，身心濒临崩溃。没想到接到警方通知，竟是女儿已剩头盖骨的噩耗，他们对斋藤纯大吼：「女儿不是为了成为你的玩具而出生的！」

首宗案件女死者的母亲则在案发前收到女儿传讯「不是轻生而是被杀」，质疑斋藤纯的协助自杀根本是预谋犯案，两家属都要求判处死刑。