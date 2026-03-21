伊朗局势 | 特朗普批北约是纸老虎 霍峡须由使用国守卫

美国总统特朗普再度抨击北约组织，形容北约盟国在伊朗问题上是懦夫，还说北约只是纸老虎；与此同时，据报有更多美国陆战队员前往中东，随著战事进入第4周，这可能代表地面行动即将展开。

特朗普指责北约未理会他提出协助确保霍尔木兹海峡安全的要求，同时将全球油价飙升归咎于伊朗对霍尔木兹海峡的控制。他认为，霍尔木兹海峡应由使用航道的其他国家负责守卫。

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特朗普对北约有诸多不满。美联社

特朗普认为，霍尔木兹海峡应由使用航道的其他国家负责守卫。美联社

特朗普指霍尔木兹海峡应由其他国家负责守卫。路透社

斥北约没有加入对伊朗战斗

特朗普在自家社交平台Truth Social发文道：「这对他们（北约）来说轻而易举，几乎没有什么风险。懦夫，我们会记住这点！」他指责北约没有加入「阻止伊朗拥有核武的战斗」。

他又直言：「没有美国，北约就只是纸老虎！」

包括英国、法国、德国与日本在内的6个主要国家表示，他们准备好「为适当努力做出贡献」，但至今尚未做出任何承诺。

拟逐步结束军事行动

特朗普较早前在Truth Social发文称，美国「非常接近」实现其目标，正考虑逐步结束针对伊朗的军事行动。他还表示，霍尔木兹海峡必须由使用该海峡的国家守卫。

他声称，霍尔木兹海峡必须由使用该海峡的其他国家根据需要进行守卫和巡逻，「美国并不使用它」。如果这些国家提出请求，美国将帮助他们在霍尔木兹海峡开展相关行动。