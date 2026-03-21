法国核燃料厂女工染脑膜炎亡 雇主急寻50密切接触者防扩散
更新时间：13:15 2026-03-21 HKT
发布时间：13:15 2026-03-21 HKT
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新华社引述法国《世界报》报道，法国诺曼第大区发生一宗致命传染病个案。法国核燃料企业欧安诺（Orano）位于拉阿格（La Hague）厂房的一名女员工，近日因感染「侵袭性脑膜炎双球菌病」不幸身亡。
为防止进一步扩散，死者所属的企业已迅速调查并确认约50名曾与死者有过密切接触的人员。这批接触者目前将接受为期48小时的预防性抗生素治疗，并须进行10天的居家隔离观察，以确保健康状况无虞。
这宗死亡病例引起欧洲多国警惕，主要是由于英国肯特郡（Kent）近日亦爆发同类的侵袭性脑膜炎球菌疫情。该区的病情来势汹汹，目前已导致当地一名21岁大学生及一名18岁高中生不幸丧命。
官方指暂无证据显示两地爆发有关联
法国诺曼第大区卫生局于昨日（20日）发公报强调，目前尚无法将当地的死亡病例与英国的脑膜炎疫情建立直接关联。
当局补充指出，侵袭性脑膜炎双球菌病是一种由细菌感染引发的严重疾病，主要透过呼吸道飞沫或分泌物传播，患者会出现高烧、头痛、恶心呕吐及颈部僵硬等症状，情况严重者可致死亡。
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