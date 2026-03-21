Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国核燃料厂女工染脑膜炎亡　雇主急寻50密切接触者防扩散

即时国际
更新时间：13:15 2026-03-21 HKT
发布时间：13:15 2026-03-21 HKT

新华社引述法国《世界报》报道，法国诺曼第大区发生一宗致命传染病个案。法国核燃料企业欧安诺（Orano）位于拉阿格（La Hague）厂房的一名女员工，近日因感染「侵袭性脑膜炎双球菌病」不幸身亡。

为防止进一步扩散，死者所属的企业已迅速调查并确认约50名曾与死者有过密切接触的人员。这批接触者目前将接受为期48小时的预防性抗生素治疗，并须进行10天的居家隔离观察，以确保健康状况无虞。

这宗死亡病例引起欧洲多国警惕，主要是由于英国肯特郡（Kent）近日亦爆发同类的侵袭性脑膜炎球菌疫情。该区的病情来势汹汹，目前已导致当地一名21岁大学生及一名18岁高中生不幸丧命。

英格兰东南部肯特郡爆发严重的脑膜炎群组感染。（法新社）
英格兰东南部肯特郡爆发严重的脑膜炎群组感染。（法新社）
在英格兰东南部一校园内，人们戴著口罩在临时医疗中心排队领取抗生素。（法新社）
在英格兰东南部一校园内，人们戴著口罩在临时医疗中心排队领取抗生素。（法新社）

官方指暂无证据显示两地爆发有关联

法国诺曼第大区卫生局于昨日（20日）发公报强调，目前尚无法将当地的死亡病例与英国的脑膜炎疫情建立直接关联。

当局补充指出，侵袭性脑膜炎双球菌病是一种由细菌感染引发的严重疾病，主要透过呼吸道飞沫或分泌物传播，患者会出现高烧、头痛、恶心呕吐及颈部僵硬等症状，情况严重者可致死亡。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
02:38
葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力
突发
6小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
19小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
3小时前
两届金像影帝自爆烂赌成魔 打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨 跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
5小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
18小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
4小时前
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮（资料图片）
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮
时事热话
4小时前
蔡楚辉摄
00:54
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
12小时前