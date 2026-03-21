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传俄罗斯提「出卖」伊朗换美截断援乌情报　遭白宫特使当面拒绝

即时国际
更新时间：12:50 2026-03-21 HKT
发布时间：12:50 2026-03-21 HKT

美国传媒引述知情官员透露，俄罗斯总统普京近期向美国提出一项「利益交换」条件，提议俄方停止向伊朗分享「美军资产精确座标」等敏感资讯，以换取华府切断对乌克兰的情报支援。然而，这项提议在双方秘密会晤时，已遭美方特使当面严词拒绝。

政治新闻网站《Politico》报道，俄罗斯谈判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）早前在迈阿密，会晤白宫中东特使威特科夫（Steve Witkoff）及总统特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）时开出上述条件。俄方表明，若华府同意停止向乌方提供针对俄军目标的精确导航与情报数据，莫斯科将立即停止向德黑兰提供美军资产的精确座标。

《华尔街日报》日前曾披露，自美国、以色列与伊朗的三方冲突升温以来，俄罗斯被指一直提供衞星影像与无人机技术，协助伊朗精准打击区内的美军设施。知情人士指出，美方代表在听取俄方提议后直接拒绝该方案。德米特里耶夫事后在社交平台X发文，怒斥相关报道为「假新闻」。

俄罗斯总统普京向美国提出一项「利益交换」条件，惟已遭美方特使拒绝。（美联社）
俄罗斯总统普京向美国提出一项「利益交换」条件，惟已遭美方特使拒绝。（美联社）

报道指出，美国总统特朗普近日曾公开抱怨北约盟友，拒绝共同派兵霍尔木兹海峡是「胆小鬼」，并暗示普京协助伊朗，正是因为美国帮助乌克兰。不过美方官员强调，华府目前仍视「情报共享」为支持乌克兰抵抗俄军的最后支柱。

尽管美方在此事上展现强硬态度，但这场秘密交锋的消息传出后，已引发欧洲各国领袖感到极度不安。德国总理默茨（Friedrich Merz）忧虑，莫斯科正企图绕过欧洲，直接与华府达成私下的「大国交易」，最终或会牺牲乌克兰与欧洲的长远安全。

 

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