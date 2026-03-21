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美推动印太盟友建武器供应链　日主导产导弹发动机菲拟建弹药厂

即时国际
更新时间：12:19 2026-03-21 HKT
发布时间：12:19 2026-03-21 HKT

由美国主导的「印太工业韧性伙伴关系」（PIPIR）近日达成多项重大防务合作协议。联盟宣布将由日本启动全新的导弹引擎生产项目，并积极推进亚洲区内的军用无人机合作，同时正探讨在菲律宾建立一条全新的弹药生产线，以全面提升印太地区的武器制造能力及减低供应链风险。

《路透社》报道，美国五角大楼于周五（20日）发表联合声明，指PIPIR于本月18日举行线上会议，会上各国同意启动一项由日本主导、专门生产固体火箭发动机的新计划。固体火箭发动机是多款导引武器的核心推进系统，此举被外界视为提升美国本土以外关键武器零件产能的重要战略。

在无人机领域方面，PIPIR成员国同意采取一系列合作措施，致力为区内的小型军用无人机制定通用标准及共享供应链。合作范围涵盖研发无人机专用的电池与小型引擎，并会共同探讨研发适用于各种军事用途的无人机技术，以应对现代战争需求。

由美国主导的「印太工业韧性伙伴关系」近日达成多项重大防务合作协议。（路透社）
由美国主导的「印太工业韧性伙伴关系」近日达成多项重大防务合作协议。（路透社）

拟于菲组装30毫米口径炮弹

针对常规弹药补给，联盟成员国正积极探讨在菲律宾设立一个全新的军备设施，专门负责装填、组装及包装30毫米口径炮弹。这款弹药目前被广泛应用于各类军事战机及地面装甲车辆。

PIPIR是美国于2024年5月牵头成立的跨国组织联盟，核心目标是降低全球防务供应链风险，并协助盟友在更靠近潜在战区的地点生产及维修军事装备。联合声明亦透露，联盟在日前的会议上正式迎来泰国及英国两个新成员，令横跨印太及欧洲的成员国总数进一步壮大至16个。

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