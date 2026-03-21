伊朗局势 | 伊外长：拟放行日本船通过霍峡 非敌国船舶可谈通行

日本共同社报道，伊朗外长阿拉格齐（20日）受访时表示，经过和日本官员磋商后，伊朗准备开放与日本有关的船舶通行霍尔木兹海峡，并称封锁仅针对敌国船舶，非所有国家；谈到美伊战争，阿拉格齐表明，德黑兰要求永久终战，而非仅是一时停火。

共同社指出，这是美伊开战以来，阿拉格齐首度接受日本传媒访问。阿拉格齐说：「我们并未封锁整个海峡，而是针对攻击伊朗的敌对船舶进行封锁。」

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共同社指出，这是美伊开战以来，阿拉格齐首度接受日本传媒访问。新华社

伊朗表明，对于非敌对、希望通行的国家船舶，在与相关国家协商后，伊朗愿意提供安全通行保障。路透社

特朗普曾抱怨盟友对霍峡护航不热衷。路透社

非敌国船可谈通行霍峡

他表明，对于非敌对、希望通行的国家船舶，在与相关国家协商后，伊朗愿意提供安全通行保障。对于战事终结，阿拉格齐强调「不会接受停火，只希望实现完全、全面且永久的终战」。

另据日本外务省消息，上周二，外相茂木敏充与阿拉格齐通电话，对大量与日本有关的船只滞留在波斯湾滞留表示关切，并要求伊朗「采取适当措施，确保霍尔木兹海峡所有船只的安全，包括日本和其他亚洲国家的船只」。

美国与以色列2月28日对伊朗展开军事行动，伊朗随即封锁霍尔木兹海峡，加上中东主要产油国遭德黑兰报复攻击，造成国际油价飙涨。

多艘日本船滞留波斯湾

目前有多艘与日本有关船只被迫滞留波斯湾，且日本逾9成石油进口仰赖中东国家，后续伊日谈判能否实现通行霍尔木兹海峡备受关注。

美国总统特朗普曾表示，如果日本、中国和其他依赖从中东进口能源的国家联合起来保护霍尔木兹海峡航运，「那就太好了」。而就在一天前，他刚刚与日本首相高市早苗举行了峰会。

