油价狂升︱高油价夹击韩国牛岛迫涨船票　日本自动售卖机爆拆卸潮

在南韩，深受游客欢迎的济州岛外岛「牛岛」，因油价狂飙导致运输成本高昂，当地渡轮被迫调高票价；与此同时，邻近的日本亦因面临人力短缺与成本攀升的双重打击，街头标志性的自动售卖机正逐渐面临淘汰危机。

大批游客经常乘坐渡轮前往南韩济州岛的「岛中岛」牛岛观光，但高油价已成为当地居民的沉重负担。有岛民感叹油价升幅惊人，担忧生活百上加斤。

偏远致油价远超济州本岛

虽然南韩政府近30年来首度以行政手段抑制油价，但牛岛的汽油价格每公升仍突破2,000韩圜（约11.4港元），柴油亦维持在1,900韩圜（约10.8港元）水平，比济州本岛平均高出近200韩圜（约1.1港元）。当地加油站负责人解释，牛岛地处偏远导致运输成本翻倍，加上交通流量较低及储油容量较小，均推高燃油零售价。

持续的高油价同时重创当地观光业，迫使大众运输业者纷纷寻求加价。《韩联社》报道，目前平日的牛岛渡轮成人票价为12,150韩圜（约69港元），当中已包含300韩圜（约1.7港元）的燃油附加费。然而从下个月开始，有关的燃油附加费将大幅翻倍增加至600韩圜（约3.4港元），进一步加重旅客及居民的交通开支负担。

前往牛岛的渡轮。（法新社）

日本饮料商面临亏损拟拆2万售卖机

另一方面，日本亦难以独善其身，街头随处可见的自动售卖机恐将成为历史。美国有线电视新闻网（CNN）驻东京特派记者报道，日本各大饮料公司正报告数以亿计美元的亏损。其中一家名为DyDo的知名饮料企业更宣布，由于业务已无利可图，公司计划拆除多达2万部自动售卖机。

有日本饮料制造商指，若伊朗冲突持续，运输成本将进一步上涨。（资料图片／法新社）

分析指出，日本自动售卖机爆发「退场潮」主要有两大原因。首先是国内日益严重的人力短缺问题，导致补货与维修等日常营运变得愈发困难；其次是物价持续飞涨，部分饮品的售价更比疫情前飙升近50%。在百物腾贵下，愈来愈多精打细算的日本民众选择放弃定价较高的售卖机，转而前往价格更实惠的便利店或药妆店消费。