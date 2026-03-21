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图压低Twitter股价推翻逾3440亿交易　马斯克欺诈股东罪成候判

即时国际
更新时间：09:45 2026-03-21 HKT
发布时间：09:45 2026-03-21 HKT

《彭博》报道，美国一个联邦陪审团近日裁定，全球首富马斯克（Elon Musk）在2022年收购社交媒体推特（Twitter）期间，涉嫌企图压低该公司股价，以重新谈判或退出高达440亿美元（约3,445亿港元）的收购案，因此需对诈欺推特股东的指控承担法律责任。

这场民事诉讼于三藩市联邦法院进行。控方指控马斯克曾发表不实言论，宣称推特隐瞒及低报平台上的虚假帐号与垃圾帐号（即机械人）数量。马斯克最终在2022年10月完成对推特的收购，随后将其改名为「X」，并将该平台并入他旗下的火箭与太空探索公司SpaceX之中。

报道指，有关案件的具体赔偿金额将于稍后另行开庭裁定。这场民事审讯于本月2日正式开庭，陪审团在17日开始进行退庭商议并最终作出上述判决。截至目前，马斯克与股东双方的代表律师均未对有关裁决发表任何评论。

马斯克需对诈欺推特股东的指控承担法律责任。（路透社）
马斯克需对诈欺推特股东的指控承担法律责任。（路透社）

屡次与股东对簿公堂

翻查纪录，马斯克面对法律争议时往往选择与股东对簿公堂，坚拒妥协及寻求庭外和解。

他此前曾卷入多宗重大诉讼，包括2023年在三藩市受审的特斯拉（Tesla）股东欺诈案，当时股东指控他2018年谎称「资金已到位」拟将公司私有化，导致投资者蒙受损失；此外，他在特拉华州亦曾因1,390亿美元（约10,884亿港元）的天价薪酬案面临诉讼，但马斯克最终在这两宗重大的官司中均获判胜诉。

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