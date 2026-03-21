南韩大田汽车厂大火 增至10死4失踪 59人受伤

南韩大田广域市一间汽车零件制造厂大火增至至少10人死亡，4人失踪，另有59人受伤。警方和消防部门正继续在火场搜寻失踪者。

火警于周五（20日）下午1时17分左右发生，现场是大田大德区文平洞的汽车零件制造厂，当时厂内有170名员工，因恐有大量伤亡而启动全国消防动员令。

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南韩大田汽车零件厂冲天火酿55伤 蔓延至相邻厂房灭火困难

现场冒起大量黑烟。新华社

截至目前，仍有4人下落不明，消防员继续进行搜索工作。法新社

今次大火因恐有大量伤亡，而启动全国消防动员令。法新社

大火引发浓烟冲天。法新社

午夜前后陆续发现遗体

由于建筑物在大火中有坍塌风险，直至当天深夜火势受控后，消防员才能进入火场搜救，并于午夜前后陆续在现场发现罹难者，至今已确认10人死亡，4人失踪，59人受伤。伤者当中，有25人重伤，情况危殆；其余伤者情况并不严重。

南韩消防厅周六表示，当地时间凌晨零时20分左右起，在工厂3楼陆续发现9具身分不明的遗体。这些人全都被发现在推测为工厂3楼健身房的场所。

周五晚上11时左右，也在2楼休息室入口处发现1名身分不明男子，已经死亡。

消防续搜寻4名失踪者

截至目前，仍有4人下落不明，消防员继续进行搜索工作。

当地消防首长表示，原本传出建筑物里有200公斤具有爆炸危险的钠，导致火警初期难以大量使用水扑灭，后确认存放量为101公斤，也并未放在起火处。至于火势为何快速扩大，仍需进一步调查。

南韩总统李在明要求官员动员所有可用资源，包括人员与装备，进行救援行动。

