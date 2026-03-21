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南韩大田汽车厂大火增至14死60伤

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更新时间：19:03 2026-03-21 HKT
发布时间：09:14 2026-03-21 HKT

南韩大田广域市一间汽车零件制造厂大火增至至少14人死亡，60人受伤，其中25人重伤。火警于周五（20日）下午1时17分左右发生，至当地深夜11时48分终受控。

现场是大田大德区文平洞的汽车零件制造厂，当时厂内有170名员工。工厂属于安骏实业所有，公司网站显示他们生产引擎阀门，是现代汽车（Hyundai Motor）和起亚汽车（Kia Corp）等公司的供应商。

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现场冒起大量黑烟。新华社
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截至目前，仍有4人下落不明，消防员继续进行搜索工作。法新社
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今次大火因恐有大量伤亡，而启动全国消防动员令。法新社
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大火引发浓烟冲天。法新社
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午夜前后陆续发现遗体

由于建筑物在大火中有坍塌风险，直至当天深夜火势受控后，消防员才能进入火场搜救，并于午夜前后陆续在现场发现罹难者。伤者当中有25人重伤，情况危殆；其余伤者情况并不严重。

南韩消防厅周六表示，当地时间凌晨零时20分左右起，在工厂3楼陆续发现9具身分不明的遗体，全都在推测为工厂3楼健身房的地方被发现。周五晚上11时左右，2楼休息室入口处再发现1名身分不明男子，已经死亡。

消防续搜寻4名失踪者

一度有消息指建筑物内有200公斤具爆炸危险的钠，导致火警初期难以大量使用水扑灭，后确认存放量为101公斤，且并未放在起火处。至于火势为何快速扩大，仍需进一步调查。

南韩总统李在明要求官员动员所有可用资源，包括人员与装备，进行救援行动。

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