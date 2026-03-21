伊朗局势｜特朗普发文称考虑「逐步退兵」 被质疑故弄玄虚

中东战火自2月底爆发至今已进入第三周，局势依旧扑朔迷离。尽管美军正持续向该区增派军舰及海军陆战队，但美国总统特朗普周五（20日）却在社交媒体发文，声称政府正考虑「逐步结束」在中东的军事行动，外界质疑他在故弄玄虚，欲对伊朗「出其不意」出招。

特朗普最新说法 与增兵拨款举动自相矛盾

特朗普在帖文中说，在这场针对伊朗政权的重大军事行动中，目前已非常接近实现既定目标，包括彻底削弱伊朗的导弹能力、发射装置及所有相关设施；摧毁伊朗的国防工业基础；消灭伊朗海空军力量，包括防空武器系统； 令伊朗无法拥有核能力等。特朗普提到，正考虑逐步降级这场军事行动。

他又提到，霍尔木兹海峡的守卫与巡航工作，应在必要时由其他使用该海峡的国家来承担，美国将不再承担此责任。

特朗普发文称，考虑在这场针对伊朗的军事行动中逐步「收兵」。路透社

特朗普发文称，考虑在这场针对伊朗的军事行动中逐步「收兵」，被质疑故弄玄虚。路透社

特朗普周五晚间的贴文引起外界高度关注。此前，由于油价再度飙升导致美国股市大幅下跌。他在文中提到正考虑「缩减」中东军事规模，但这番言论显然与其政府的实际行动背道而驰：美军正向该区增派更多战舰及海军陆战队，并向国会申请额外2,000亿美元的战争经费。

此外，针对是否由美军独立巡逻关键航道霍尔木兹海峡，特朗普的立场亦显得摇摆。他一方面称美国「不需要帮助」，另一方面却又抱怨其他国家未有分担责任。

伊朗新领袖首发声 军方威胁袭击全球景点

在伊朗方面，适逢波斯新年（Nowruz），新任最高领袖穆杰塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）透过电视发表书面声明。莫吉塔巴自其父亲哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）于开战初期遭刺杀继位后，一直未有公开露面。他在声明中称赞伊朗人民的坚韧，并指美、以以为刺杀领导层就能推翻政权只是「幻想」。

伊朗军方发言人谢卡尔希（Abolfazl Shekarchi）随即发表更严厉的警告，声称全球各地的「公园、游乐区及旅游目的地」对伊朗的敌人而言将不再安全。外界忧虑伊朗可能恢复利用武装组织在境外发动恐袭。

自2月28日美、以展开大规模空袭以来，关于伊朗核设施及能源设施的具体受损程度消息封锁严重。然而，伊朗的持续反击已严重阻碍石油供应，导致全球食品及燃料价格飙升。

目前，美国与以色列对这场战争的目标说法不一，从试图煽动起义推翻伊朗政权，到彻底摧毁其核导弹计划不等。尽管空袭持续，但伊朗境内尚未出现大规模起义迹象，战事暂时亦无结束迹象。