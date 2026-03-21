特朗普政府起诉哈佛大学 指控容忍反犹追讨数十亿美元拨款

美国特朗普政府与顶尖学府哈佛大学的矛盾再度升级。美国司法部周五（20日）正式入禀麻省联邦法院，起诉哈佛大学领导层未能有效处理校园内的反犹主义问题，涉嫌违反联邦民权法。政府除要求冻结现有资助外，更要求追讨过往已发放的数十亿美元联邦拨款。

司法部轰哈佛「蓄意参与」反犹

司法部在起诉书中严辞指责，哈佛大学作为接受联邦补贴的机构，却未能履行法律义务保障学生免受歧视。起诉书写道：「美国不能亦不会容忍这些失败，现采取行动强迫哈佛遵守联邦民权法，并向这个存在歧视的机构追讨数十亿美元的纳税人补贴。」

此次法律行动是双方数月来拉锯战的顶点。早前联邦专责小组在调查后发出信件，指控哈佛是校内针对犹太学生及教职员之「蓄意参与者」（willful participant），威胁若不即时改善将交由司法部处理。

特朗普开价十亿美元「和解金」 谈判破裂触发官司

事实上，特朗普政府与哈佛曾多次就恢复拨款进行谈判。去年双方一度传出接近达成协议，条件是哈佛支付5亿美元以换取恢复科研资金及结束调查。然而，特朗普随后加码要求赔偿10亿美元，并公开指责哈佛「表现非常恶劣」。

哈佛大学此前曾透过诉讼反击，并在去年12月获得联邦法官支持，法官当时下令恢复被削减的拨款，并形容政府的反犹指控只是「烟幕」。哈佛对是次起诉暂未有正式回应，但早前声明强调校方已采取积极措施应对反犹问题，对政府的调查结果表示强烈反对。

剑指精英大学「左翼意识形态」 多所名校交钱「止蚀」

自上任以来，特朗普一直将矛头指向他认为充斥左翼意识形态及反犹情绪的精英大学。目前，政府已冻结数十亿美元原本用于科学及医学研究的科研拨款，令多所依赖联邦资金的院校承受巨大压力。

为求恢复拨款，部分大学已选择与白宫达成和解，包括哥伦比亚大学同意支付2亿美元，以及布朗大学同意向州政府劳动力发展组织支付5,000万美元。