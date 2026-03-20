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美国大学生游巴塞隆拿离奇失踪 夜店对开浅海发现遗体

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更新时间：23:08 2026-03-20 HKT
发布时间：23:08 2026-03-20 HKT

美国一名大学生趁春季假期到巴塞隆拿旅游，被发现离奇失踪，最后在一处浅海被发现已身亡。警方表示，初步迹象显示这是一宗意外死亡事件，但死因和具体情况未明。

死者格雷西（James Gracey）来自伊利诺伊州，大三学年还有一个月就要结束。他的姑姑说，他趁春假期间出国，是要去探望在国外留学的同学。

美国学生格雷西（James Gracey）。 家属提供
美国学生格雷西（James Gracey）。 家属提供

格雷西上周四离开阿拉巴马州，在阿姆斯特丹度过了周末，周一抵达巴塞隆拿，和朋友们一起去了奥林匹克港热闹的海滨夜店区。兄弟会成员麦克莱告诉CNN附属电视台WBMA，格雷西在海滨夜店Shoko和朋友们走散了，「那是我们最后一次听到他的消息。」

美国学生格雷西（James Gracey）。 家属提供
美国学生格雷西（James Gracey）。 家属提供

周二早上家人发现他没有回到租住的住处，于是报警，他的父亲旋即飞往巴塞隆拿找人。当地警方到处搜索，最终周四在夜店前的浅海发现他的尸体。

警方找到格雷西被盗的手机，夜店已将监控录像交给警方。家人朋友落力寻人，最终警方在索莫罗斯特罗海滩（Shoko对开）水下几米处发现他的遗体。

警方发言人表示：「一切迹像都表明这是一宗意外事故，而非犯罪行为。」

美国学生格雷西（James Gracey）。 家属提供
美国学生格雷西（James Gracey）。 家属提供

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