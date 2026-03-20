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爱泼斯坦案｜挪威王妃认遭淫媒操纵 称深感后悔「被骗」向国王道歉

即时国际
更新时间：20:12 2026-03-20 HKT
发布时间：20:12 2026-03-20 HKT

挪威王室爆发近年来最严重丑闻，王妃玛丽特（Crown Princess Mette-Marit）被揭曾与掀起满城风雨的美国已故淫媒爱泼斯坦（Jeffery Epstein）来往甚密，近半国民更认为她不能担任王后。玛丽特20日接受挪威国家广播公司专访时表示：「我被操控，也被欺骗。」她直言：「如果可以重来，我绝不会认识他。」

坚称从未见过违法行为

现年52岁的王储妃并未被指控涉及任何犯罪行为，她在今年2月6日已向国王哈拉尔五世（King Harald V)）与宋雅王后（Queen Sonja）道歉。她在最新访问中强调，自己「从未见过任何违法行为」。

根据公开文件，爱泼斯坦早在2008年因涉及未成年少女性交易罪名认罪后，玛丽特仍与其保持联系，互动频繁。资料显示，她在2011年至2014年间持续与爱泼斯坦往来，甚至曾于2013年私人行程中，在对方位于佛州棕榈滩的住所停留4天。2012年，爱泼斯坦告诉玛丽特，他正在巴黎「物色妻子人选」，玛丽特回复说巴黎「适合发展婚外情」，还说「北欧人比较适合当人妻」。

美国司法部陆续曝光的文件显示，玛丽特与爱泼斯坦的关系比先前外界所知更为密切，引发挪威政坛罕见批评，总理也公开表达关切，舆论更要求王储妃进一步完整说明。

与淫媒过从甚密 被质疑不避媒

玛丽特为现任王储哈康之妻，是有望成为王后的人。这宗丑闻已对挪威王室形象造成冲击，根据2月民调显示，支持君主制的比例已从1月的70%下滑至60%，而支持改为共和制的比例则从19%上升至27%，舆论出现明显变化。

玛丽特生于小康家庭，16岁时曾随学校到澳洲交流，从此开拓眼界。她返回挪威后曾剃掉头发，并与奥斯陆地下音乐圈的男子订婚，非官方传记甚至提及她在这段时期曾尝试大麻及摇头丸。24岁时她与另一名男子短暂交往后，生下儿子霍伊比（Marius Borg Hoiby）。霍伊比卷入强奸官司，承认吸𩜲女可卡因及饮酒后施暴。

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