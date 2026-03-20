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澳洲负鼠匿入货架扮毛公仔 被发现即「定格」获送返大自然

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更新时间：19:15 2026-03-20 HKT
发布时间：19:15 2026-03-20 HKT

澳洲荷伯特机场（Hobart Airport）毛公仔货架惊见不速之客！一名游客逛商店时，竟发现货架上一堆毛绒娃娃当中，有一只负鼠娃娃看起来格外逼真，没想到仔细一看，它竟然会动，是一只真正的动物。

事件18日发生在塔斯曼尼亚（Tasmania）荷伯特机场航站免税商店Lagardere AWPL。有顾客在货架上一堆毛公仔当中，发现了这只活生生的澳洲刷尾负鼠（Brushtail possum）。

澳洲负鼠匿入货架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲负鼠匿入货架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲负鼠匿入货架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲负鼠匿入货架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲负鼠匿入货架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲负鼠匿入货架扮毛公仔。 IG@hobart_airport

机场方面在Instagram上载相关影片，只见隐身在公仔堆中的刷尾负鼠，正在好奇地东张西望，发现拍摄者时似乎也吓了一跳，立刻别过头静止不动。影片曝光后立刻爆红，吸引逾46万次点阅。

商店经理布卢姆菲尔德（Liam Bloomfield）向当地媒体表示，当时一名顾客告诉店员，店员简直无法相信自己听到了什么。后来他拍下影片并通报机场管理人员，小动物目前已安全返回大自然。

布卢姆菲尔德笑称：「虽然我们一直知道我们的绒毛娃娃栩栩如生，如今看来也获得了最终极的认可」。

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