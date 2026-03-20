马斯克拟扩美国太阳能版图　传Tesla向中国购29亿美元光伏设备

据多名知情人士透露，为实现大幅扩张美国本土太阳能产能的野心，美国电动车龙头特斯拉（Tesla）正寻求向中国供应商采购价值高达29亿美元（约226亿港元）的太阳能板及电池制造设备。

《路透社》报道，特斯拉行政总裁马斯克（Elon Musk）正计划在美国增加100吉瓦（GW）的太阳能产能。他早于今年1月曾扬言，太阳能发电绝对足以应付全美国的电力需求，甚至能满足日益增加的数据中心用电量。特斯拉官网的招聘资讯亦显示，公司目标是在2028年底前，在美国本土全面部署从原料到成品的太阳能制造生产线。

苏州迈为科技成主要候选供应商

消息人士指出，全球最大的太阳能电池丝网印刷设备生产商——苏州迈为科技，正是这项庞大计划的主要设备候选供应商之一。据悉，该公司目前正积极向中国商务部申请相关的出口许可。此外，深圳市捷佳伟创及拉普拉斯新能源科技等内地企业，亦被列为潜在供应商。

在这笔估计总值达200亿元人民币的采购案中，包括丝网印刷生产线等部分核心设备，均必须获得中国监管机构的出口批准。虽然目前尚不清楚具体需要审批的设备数量及所需时间，但知情人士透露，这些中国企业已被告知必须在今年秋季前将设备运抵美国得州。

马斯克计划在美国增加100吉瓦（GW）的太阳能产能。（法新社）

产能除自用亦拟供电SpaceX卫星

消息人士补充，马斯克今次大规模建设的太阳能产能，虽然主要是为满足特斯拉自身的营运需求，但部分电力亦会预留作供应其旗下太空探索科技公司（SpaceX）的衞星网络之用。