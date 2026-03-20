南韩大田汽车零件厂冲天火酿55伤 蔓延至相邻厂房灭火困难

南韩大田市今日（20日）下午发生一宗严重的工厂大火。当地一间汽车零件制造厂突然起火，火势迅速蔓延且极度猛烈，冒出大量浓烟。截至当地时间下午，火灾已造成至少55人受伤，其中24人重伤。由于灾情严峻，当局已发布全国消防动员令，急调各地资源前往灌救。

起火建筑全毁 消防力阻蔓延

大田消防署表示，最先起火的建筑已完全烧毁，火势通过连接通道蔓延至相邻厂房，现场条件复杂，灭火过程面临巨大困难。由于工厂内存放有约200公斤钠，钠一旦接触水就可能发生爆炸。目前消防部门正在全力阻止火势蔓延至存放钠的区域。

南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）

南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）

南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）

起火现场为大田市大德区文坪洞内的一间汽车零件工厂。火警发生在当地下午约1时17分，现场火势一发不可收拾。

当地消防部门在接报后14分钟，随即提升警戒级别，启动「第二阶段应对命令」，并派出大批消防员赶赴现场扑救。然而，由于现场火势过大，当局罕有地发布全国消防动员令，「全力调动所有可用资源扑灭火势」，目前救援行动仍在进行中。