Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩大田汽车零件厂冲天火酿55伤　蔓延至相邻厂房灭火困难

即时国际
更新时间：17:52 2026-03-20 HKT
发布时间：14:21 2026-03-20 HKT

南韩大田汽车零件厂冲天火酿55伤　蔓延至相邻厂房灭火困难

南韩大田市今日（20日）下午发生一宗严重的工厂大火。当地一间汽车零件制造厂突然起火，火势迅速蔓延且极度猛烈，冒出大量浓烟。截至当地时间下午，火灾已造成至少55人受伤，其中24人重伤。由于灾情严峻，当局已发布全国消防动员令，急调各地资源前往灌救。

起火建筑全毁 消防力阻蔓延

大田消防署表示，最先起火的建筑已完全烧毁，火势通过连接通道蔓延至相邻厂房，现场条件复杂，灭火过程面临巨大困难。由于工厂内存放有约200公斤钠，钠一旦接触水就可能发生爆炸。目前消防部门正在全力阻止火势蔓延至存放钠的区域。

南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）
南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）
南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）
南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）
南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）
南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）

起火现场为大田市大德区文坪洞内的一间汽车零件工厂。火警发生在当地下午约1时17分，现场火势一发不可收拾。

当地消防部门在接报后14分钟，随即提升警戒级别，启动「第二阶段应对命令」，并派出大批消防员赶赴现场扑救。然而，由于现场火势过大，当局罕有地发布全国消防动员令，「全力调动所有可用资源扑灭火势」，目前救援行动仍在进行中。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
6小时前
「星钻服务大奖2025」颁奖礼圆满结束 表扬业界翘楚 迈向服务新世代
活动资讯
56分钟前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
20小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
9小时前
02:51
宏福苑听证会｜警方可靠情报显示 有黑社会经营顾问及承建商参与大维修 充斥串通、贪污、秘密共识 ｜持续更新
社会
9小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
2026-03-19 16:49 HKT
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
12小时前
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精｜Juicy叮
时事热话
5小时前