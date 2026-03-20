南韩大田汽车零件厂冲天火酿50伤　当局发全国动员令增援

南韩大田市今日（20日）下午发生一宗严重的工厂大火。当地一间汽车零件制造厂突然起火，火势迅速蔓延且极度猛烈，冒出大量浓烟。截至当地时间下午2时半，火灾已造成至少50人受伤，当中35人伤势严重。由于灾情严峻，韩国当局已发布全国消防动员令，急调各地资源前往灌救。

《韩联社》报道，起火现场为大田市大德区文坪洞内的一间汽车零件工厂。火警发生在当地时间今日下午约1时17分，现场火势一发不可收拾。报道引述救援人员指出，目前已有35人身受重伤，另有15人轻伤，现场的整体伤亡情况「令人相当担忧」。

南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）

南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）

南韩大田市一工厂发生大火，冒出大量浓烟。（X/@64bitcoinkr）

当地消防部门在接获报案后14分钟，随即将警戒级别升级，启动「第二阶段应对命令」，并派出大批消防员赶赴现场扑救。然而，由于现场火势过大，当局已罕有地发布全国消防动员令，下令「全力调动所有可用资源扑灭火势」，目前救援行动仍在进行中。