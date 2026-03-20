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中东战火 | 希腊政府暖心安排 派专机助45毛孩和主人返国

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更新时间：12:54 2026-03-20 HKT
发布时间：12:54 2026-03-20 HKT

中东局势紧张，许多外籍人士纷纷搭机回国，但因很难找到能携带宠物一起搭乘的班机，以致大量宠物被遗弃在当地。希腊政府本周三（18日）特别启动一项动物空运行动，帮助数十只宠物能和主人一起搭乘撤侨班机前往雅典。

由希腊政府组织的一架爱琴海航空(Aegean Airlines)班机，当天从阿联酋阿布达比出发，机上约载有45只宠物和101名乘客，于当日下午6时50分左右顺利抵达雅典机场。

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指宠物是家人 希腊政府出手助团圆

从现场画面中可看到，当班机抵达雅典机场时，许多原本被放置在宠物旅行袋中的毛孩兴奋探出头，与主人一同开心回国，场面十分温馨。

许多搭乘班机的主人表示，由于战火的关系让他们很难找到能携带宠物一起搭乘的班机，但也不愿意因此抛弃毛孩，让许多人陷入两难。

战火令数十万旅客滞留

希腊内政部伴侣动物保护特别秘书克里萨基斯表示，「我们的宠物不是行李，牠们是家庭的一分子」，在内政部与外交部多日来的共同努力下，最后才能获得这样的好结果，让动物和人民都能安全回家。

以色列和美国与伊朗的战争对整个中东地区的航空旅行造成了严重破坏。由于导弹在空中飞过，各国被迫多次关闭领空，并取消杜拜和卡塔尔等主要航空枢纽的数千航班，数十万旅客滞留异地。

面临如何带宠物回家的挑战

其中一名乘客库库洛马蒂说，找到一趟可以带上她的猫咪的航班非常困难。她强调：「对我来说，我的宠物，我的猫，就是我的家人，我绝对不会把牠留在当地。」她找不到任何允许携带宠物进入客舱或货舱的航班。 

在杜拜生活了5年的帕帕亚尼斯带著她的爱犬西尔塔基，以及她为朋友带来的另一只狗回到雅典。她说：「在目前这种非常艰难的情况下，我们面临的挑战是如何把我们的猫狗带回来。」

她也表示，自己费了好大劲才找到一架可以携带动物的撤侨班机。
 

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