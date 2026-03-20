挑战联邦法律 特朗普纪念金币设计过关 将投入生产

美国美术委员会周四（19日）批准印有总统特朗普肖像的24K金纪念币最终设计，以庆祝美国将于7月4日迎来的250周年国庆。这是特朗普将美国和平研究所、甘迺迪中心表演艺术场馆及新型战舰重新命名后，将自己的名字和肖像列入历史档案的最新例子。但此举挑战联邦法律的规定，即任何在世总统都不得出现在美国货币上。

类似纪念币值可超过1000美元

今年较早前由特朗普任命的成员所组成的美国美术委员会，在无异议下通过表决，为美国铸币局生产这款金币开绿灯，但该金币的尺寸与面额目前仍在讨论中。这款纪念币没有货币价值，且销售价格未公开，但美国铸币局贩售的类似纪念币价格可超过1000美元（约7800港元）。

硬币正面刻有特朗普双拳紧握在桌上的形象。路透社

印有特朗普肖像的24K金纪念币最终设计过关。美联社

特朗普纪念币将挑战联邦法律。美联社

这枚硬币正面刻有特朗普穿西装打领带、表情严肃的目形象，双拳紧握在桌上，身体微微前倾。硬币上半部刻有「LIBERTY」（自由）字样，正下方是「1776-2026」日期。底部则刻有「IN GOD WE TRUST」（我们信仰上帝），硬币一侧有7颗星，另一侧有6颗星。

硬币背面描绘一只正在飞行中的白头鹰，右侧刻有「UNITED STATES OF AMERICA」（美利坚合众国），左侧为「E PLURIBUS UNUM」（合众为一）。

联邦法律：任何在世总统不得出现在货币上

但根据联邦法律规定，任何在世总统都不得出现在美国货币上。但铸币局设计管理办公室代理主任苏利文表示，财长有权授权铸造与发行新的24K金币，贝森特正是利用这项权力，绕过禁令让特朗普出现在硬币上。

此举代表特朗普及其盟友再次绕过过去总统惯例，甚至法律，以取得他想要的结果。先前他已将美国和平研究所、甘迺迪中心表演艺术场馆，以及一级新型战舰等重新命名，还有其他多项致敬安排。

苏利文补充，这款金币数量非常有限，金币的尺寸与面额也都尚未敲定。一名艺术委员会委员认为，特朗普「喜欢大的东西。」另一名委员也表示，「我认为愈大愈好，我想，在可流通的尺寸中，最大的那种，会是他的偏好。」