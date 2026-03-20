伊朗局势｜伊朗拟向霍尔木兹海峡船只收「买路钱」　美军考虑增派数千兵力登岛护航

伊朗媒体昨日报道，有国会议员提案，计划对通过石油咽喉要道霍尔木兹海峡的船只征收通行费与税金。有伊朗官员日前已表示，霍峡的通行条件将无法回到2月28日美国与以色列联合攻击伊朗前的状态。

各国须付税金作回报

伊朗学生通讯社（ISNA）引述国会议员拉菲说：「国会正在推动一项计划，若要让霍尔木兹海峡成为运输、能源与粮食安全的保障航道，各国就必须向伊朗伊斯兰共和国支付通行费与税金。」拉菲强调：「伊朗伊斯兰共和国将以实力、权威与尊严来建立海峡的安全，各国必须支付税金作为回报。」伊朗军方现实际上已封锁该水道。国会议长卡利巴夫17日说，海上交通「不会恢复到战前状态」。

伊朗国会议员提案，计划对通过霍尔木兹海峡的船只征收通行费与税金。（美联社）

路透社引述美国官员与知情人士称，特朗普政府考虑增派数以千计美军前往中东，包括确保油轮安全通过霍峡，任务主要由空军与海军执行，但可能也会把地面军队部署在伊朗沿海地区。美政府也曾讨论派遣地面部队前往伊朗的哈尔克岛。一名官员说，这类行动风险极高，因伊朗具备以导弹与无人机攻击哈尔克岛的能力。

五角大楼请求白宫批准一项总额超过2000亿美元（1.57万亿港元）的拨款申请，资金将用于「紧急提升关键武器装备的产量」。但一些白宫官员认为国会批准的可能性不大。