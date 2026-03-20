Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗拟向霍尔木兹海峡船只收「买路钱」　美军考虑增派数千兵力登岛护航

即时国际
更新时间：08:55 2026-03-20 HKT
发布时间：08:55 2026-03-20 HKT

伊朗媒体昨日报道，有国会议员提案，计划对通过石油咽喉要道霍尔木兹海峡的船只征收通行费与税金。有伊朗官员日前已表示，霍峡的通行条件将无法回到2月28日美国与以色列联合攻击伊朗前的状态。

各国须付税金作回报

伊朗学生通讯社（ISNA）引述国会议员拉菲说：「国会正在推动一项计划，若要让霍尔木兹海峡成为运输、能源与粮食安全的保障航道，各国就必须向伊朗伊斯兰共和国支付通行费与税金。」拉菲强调：「伊朗伊斯兰共和国将以实力、权威与尊严来建立海峡的安全，各国必须支付税金作为回报。」伊朗军方现实际上已封锁该水道。国会议长卡利巴夫17日说，海上交通「不会恢复到战前状态」。

伊朗国会议员提案，计划对通过霍尔木兹海峡的船只征收通行费与税金。（美联社）
伊朗国会议员提案，计划对通过霍尔木兹海峡的船只征收通行费与税金。（美联社）

路透社引述美国官员与知情人士称，特朗普政府考虑增派数以千计美军前往中东，包括确保油轮安全通过霍峡，任务主要由空军与海军执行，但可能也会把地面军队部署在伊朗沿海地区。美政府也曾讨论派遣地面部队前往伊朗的哈尔克岛。一名官员说，这类行动风险极高，因伊朗具备以导弹与无人机攻击哈尔克岛的能力。

五角大楼请求白宫批准一项总额超过2000亿美元（1.57万亿港元）的拨款申请，资金将用于「紧急提升关键武器装备的产量」。但一些白宫官员认为国会批准的可能性不大。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
18小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
20小时前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
11小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
16小时前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
17小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
20小时前
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
影视圈
16小时前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
15小时前
02:13
伊朗局势｜伊朗空袭海法及阿什杜德炼油厂 英法日等六国愿为霍峡航道安全出力｜持续更新
即时国际
3小时前
油价｜《The Standard》拆解香港油价「世一」及加快减慢之谜 议员业界促油商公开数据 政府管制价格
社会
2小时前