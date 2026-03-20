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大马旅行注意｜乱抛垃圾罚洗公厕扫街 逾1000人被捉包括游客

即时国际
更新时间：04:43 2026-03-20 HKT
发布时间：04:43 2026-03-20 HKT

计划到马来西亚旅游的港人要留意，大马政府自今年1月起实施严厉新法，旨在整顿市容以配合年度旅游推广。新例下，随地抛弃垃圾（包括烟头）的代价极高，违例者除面临大额罚款外，更须穿上黄色背心履行社会服务令，内容包括清洗公厕及清扫街道。

新加坡客称不知情 被罚近2800港元

马来西亚房屋及地方政府部长倪可敏周三（18日）表示，新例推行至今，全国已有1,054名「垃圾虫」被捕，当中包括当地人及外籍游客。目前已知有来自新加坡、泰国及印尼的游客被定罪。

一名新加坡男子表示，因不知新法严禁乱丢烟头，最终被罚款458坡元（约2,795港元）及执行4小时社会服务。倪可敏强调，无论身份是成人、小孩或外籍人士，执法一视同仁，并警告：「丢垃圾的手，最终将成为清理垃圾的手。」

罚款最高近四千港元 须穿黄背心扫街洗厕所

根据新法规，违例抛弃垃圾者的处罚包括：

  • 大额罚款：以丢弃一个烟头为例，最高可被罚款2,000令吉（约3,970港元）。
  • 社会服务令：违例者须履行最高12小时的服务，范畴涵盖扫街、清理水渠、修剪树木及清洗公厕。
  • 分阶段执行：受罚者必须穿上黄色工作背心，在执法人员监督下工作。若无法一次过完成，须分批每日服务2小时。

倪可敏直言，随手丢弃烟头看似小事，但在马来西亚将面临沉重代价，形容「这根本不值得」。他呼吁所有国民及游客树立榜样，共同维持社区清洁，确保马来西亚以最美市容迎接全球旅客。

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