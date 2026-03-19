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伊朗局势｜传美国国务卿、防长住处上空现不明无人机 白宫商讨应变措施

即时国际
更新时间：22:06 2026-03-19 HKT
发布时间：22:05 2026-03-19 HKT

美国、以色列与伊朗在中东交战多日，白宫紧盯战情之际，有消息指美国华府周边一处陆军基地上空出现来路不明的无人机。白宫警钟大作，因为国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞斯都住在这里。国务院、五角大厦不愿置评。

路透社、英国《每日电讯报》、土耳其安纳杜鲁通讯社（Anadolu Agency）等多家媒体引述美国《华盛顿邮报》18日报道，3名知情人士透露，过去10天之内的某个晚上，华盛顿特区的麦克奈尔堡（Fort Lesley J. McNair）上空出现多架无人机，白宫为此开会商讨应变措施，并考虑是否调动鲁比奥与赫格塞斯的住处。

特朗普政府一名官员透露，伊朗战争发生后，美方持续密切监控各种威胁，但暂时未能确定上述无人机从何而来。五角大厦发言人不愿置评，仅称「出于安全考量，国防部不能对部长行踪置评」，并批评这类报道极其不负责任。

麦克奈尔堡是美国国防大学所在地，邻近国会山庄与白宫，位置优越，五角大厦一些高阶军事官员也居住于此，然而其安全保护不若华府附近其他基地严格。此处原非政坛高官的居住地，但特朗普政府愈来愈多官员选择在华府附近的基地落脚，包括即将在本月底卸任的国土安全部长诺姆。

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