韩男携4年幼子女轻生　赊帐买零食成最后一餐

南韩蔚山发生令人心碎的悲剧，一名30多岁父亲与4名年幼子女被发现陈尸住处，警方推测2天前已身亡。这名「四宝爸」长期独自抚养孩子，生活疑似陷入困境，不久前还赊帐购买17万韩圜（约890港元）的零食与食物。现场留下写着「对妻子感到抱歉」的遗书，让邻居相当不舍。



据韩媒报道，此事发生在南韩蔚山广域市蔚州郡温山邑一处联立式住宅。19日上午，住处门口拉起封锁线，门锁有消防人员破门的痕迹，现场气氛相当凝重。信箱内还贴着两张「邮件送达通知」，最早日期为17日，显示一家人已多日未有动静。

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南韩男子疑不堪生活与经济压力，携4名年幼子女轻生。 iStock示意图

警方指出，死者为一名30余岁男子，以及其4名未成年的子女，年龄分别为8岁、6岁、4岁，以及去年冬天出生、年仅2岁（虚岁）的幼童。其中8岁长子今年刚入读国小，因连续3天未到校引起校方注意，报警揭开这宗悲剧。

据邻居忆述，男子平时相当照顾孩子，「每次来都会买食物给小孩，孩子们穿着也很整齐」。然而，他近期经济状况明显恶化，已7、8次赊帐购买食品与零食。店家透露，男子最后一次共赊帐17万韩圜（约890港元）购买食物，「可能是让孩子们吃饱后才离开，想到这点真的心如刀割」。

另一名邻居则表示，几个月前曾目击有人将男子的进口车强行开走，推测他财务状况急转直下，「看起来生活变得很困难」。此外，事发前几天还曾听到疑似有女性在住处大声喊叫，推测可能与家庭状况有关。

社福机构关注 曾送食物关怀

当地行政福利中心指出，涉事男子并非低收入户或次低收入户，但每月领有儿童津贴与育儿补助。由于其家庭去年曾被列为「福利死角危机家庭」，相关单位曾主动上门探访。当时男子透露，妻子去年12月起入狱服刑，由他独自抚养4名子女。但由于他提到「有囤积生活用品，生活上还过得去」，未有申请相关福利。福利单位指出，上月仍曾提供白米、泡面等物资并持续关怀，也多次透过电话联系。

警方表示，四宝爸与他的子女18日下午4时48分被发现陈尸屋内，初步研判约在16日左右死亡。现场发现男子留下的遗书，表示「对妻子感到抱歉」。警方已申请解剖，以厘清确切死因与死亡时间，并进一步调查事件的详细经过。