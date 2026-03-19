新泽西州检方「草率办案」惹怒法官 FBI未查完急谈认罪协议

新泽西州联邦法庭上演罕见一幕，一名联邦法官极度不满特朗普政府的司法部官员处事混乱，周一在庭上将一名政府律师赶走，并命令该州联邦检察官办公室3名高层要出庭作证。



美国地区法官库拉希（Zahid N. Quraishi）在庭上毫不留情地表示：「你们已经失去了本法庭的信任，你们已经失去了新泽西州法律界的信任，并且正在失去公众的信任。」

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特朗普政府的司法任合接连被推翻。 美联社

特朗普原本任命了哈巴（Alina Habba）担任新州代理联邦检察官，遭联邦法院裁定任命违法；随后特朗普政府遂指派3名检察官兰帕雷洛（Philip Lamparello）、福克斯（Jordan Fox）和丰泰基奥（Ari Fontecchio）领导新州检察官办公室，上周此3人再被法院裁定越权。

新州检察官办公室权责混乱

库拉希对检方处事混乱的不满，周一在审理一宗持有儿童性虐待材料的案件时彻底爆发。他严厉批评检方在联邦调查局（FBI）尚未完成对被告电子设备的全面搜查前，就急于达成认罪协议，而协议刑期「显著低于」联邦量刑指南。更糟糕的是，在协议签订后，FBI又发现了大量儿童色情内容，但因协议已达成而无法起诉。

赶走律师要求主管出庭解释

周一在法庭上，检察官办公室上诉主管科因（Mark Coyne）没有正式声明会出庭，却又现身法庭并多次插话，法官愤而将他赶离场，并下令目前正在领导新州检察官办公室的3人，5月4日亲自到庭解释检方目前到底如何运作，若不满意还有可能传唤司法部副部长布兰奇（Todd Blanche）作证。

面对法官的严厉批评，司法部也迅速做出回应。发言人吉尔马丁（Chad Gilmartin）向《纽约时报》表示：「不幸的是，一些法官更感兴趣的是法庭戏剧和宪法越权，而不是促进公共安全。」