马来西亚严打乱丢垃圾 外国人同罚最多4000元加扫街洗公厕

马来西亚政府今年1月起严厉执行环境卫生法规，至今逾千名乱丢垃圾者受罚，包括789名本地人及213名外籍人士。部分违规者不仅被罚款，还须履行最多12小时的扫街、洗公厕等社区服务。

据早前报道，其中一名印尼籍女子，于元旦日凌晨12时41分，被发现丢弃烟头及胶樽在行人路旁，罚500马币（约992.78 港元）及社区服务6小时，限6个月完成，如不支付罚款或按时完成社区服务将额外再罚款。

罚丢垃圾的手亲自清洁

马来西亚房屋及地方政府部长倪可敏18日强调，就算是随手丢弃烟头等微小行为，也将面临重罚。他警告说：「一根烟头可能让你付出2000令吉（约3975港元）的代价，还外加数小时的社区服务。」

他表示，社区服务内容包括扫街、清理水沟以及清洗公共厕所。他说：「那只丢垃圾的手，最终也将成为清理垃圾的手。」

配合2026马来西亚观光年，预计将吸引4700万人次游客到访，倪可敏特别提醒，社区服务令适用于所有人，不论是本地人或外国人、成年或未成年。