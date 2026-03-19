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哥斯达黎加关驻古巴大使馆 古巴斥美国从中施压

即时国际
更新时间：12:46 2026-03-19 HKT
发布时间：12:46 2026-03-19 HKT

哥斯达黎加总统查维斯（Rodrigo Chaves）19日下令关闭驻哈瓦那（夏湾拿）大使馆。古巴将与哥国关系变劣，归咎于是美国施压。

据中央社报道，哥斯达黎加宣布关闭驻哈瓦那大使馆后，同时要求古巴外交人员撤出哥斯达黎加首都圣约瑟（San Jose）。

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查维斯在美方捐赠的毒品扫描站启用仪式上表示：「由于古巴共产政权对当地人民不仁对待、压迫以及糟糕的生活环境，哥斯达黎加不承认其合法性。」

他又说：「我们必须清除西半球的共产主义势力。」

哥国外交部长安德雷（Arnoldo Andre）表示，古巴仅可在哥斯达黎加维持领事服务。

古巴外交部指出，昨天获悉哥方要求古巴外交人员撤离，自4月1日起仅保留领事馆人员。而哥国方面并未给出任何理由。

古巴外交部声明说：「哥斯达黎加政府向来配合美国对抗古巴的政策，如今再次响应美国政府孤立古巴的新一轮攻势。」

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