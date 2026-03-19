伊朗局势︱美媒指FBI查辞职反恐中心主任 肯特被指涉泄密

美国国家反恐中心主任肯特（Joe Kent）17日，以攻打伊朗违背良心为由辞职。多家美媒引述消息人士指，肯特因涉嫌泄漏机密遭联邦调查局（FBI）调查，且相关调查在美国开打伊朗前已展开。

据美国CBS、ABC等媒体报道，FBI刑事部门负责调查肯特，而且已开展了一段时间。FBI及肯特，至今未回应上述报道。



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较早前霍士新闻引述一名政府高层官员指，肯特是「已知的泄密者」，早在辞职前几个月就被排除在情报简报之外。目前尚不清楚FBI的调查是否与这些疑虑有关，或涉及其他事项。

肯特17日宣布辞职，他在公开声明中指「无法昧着良心支持对伊朗的战争」，认为伊朗并未构成立即威胁，而这场冲突也偏离政府先前避免在中东陷入长期战争的立场。