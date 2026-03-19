美情报报告：中国未有计划2027攻台 仍倾向非军事手段推进统一

路透社报道，美国情报机构于18日发表年度《全球威胁评估》报告，评估中国目前并无计划在2027年对台湾发动军事行动，亦未为实现统一设定明确时间表。

五角大厦早前评估 解放军能力持续提升

报告指出，中国领导层虽多次表明不排除在必要时动用武力实现统一，并警告将反制其认为美国利用台湾牵制中国发展的行为，但整体评估认为，北京仍倾向透过政治、经济及其他非军事手段推进统一目标。报告指，现时未有迹象显示中方已制订于2027年对台动武的具体计划。

报告提到，美军早前评估指，中国人民解放军正持续提升军事能力。新华社

报告指，美国情报界同时指出，中国希望在可行情况下，在不动用武力的前提下逐步扩大对台影响力，以达致最终统一。

报告亦重申，美军早前的评估指，中国人民解放军正持续提升军事能力，并以2027年建军百年为重要节点，目标是在必要时具备攻台并取胜的能力。当中涉及海空军现代化、导弹系统及联合作战能力等方面。

分析指出，台海问题仍是中美战略竞争的核心议题之一。报告提到，北京对美国支持台湾的举措持续表达强烈不满，并视之为遏制中国崛起的重要手段。

在此背景下，美方认为中国将在军事威慑与非军事手段之间保持平衡，一方面维持对台压力，另一方面避免过早引发全面冲突。

中国驻美大使馆暂未回应

对于美方最新评估，中国驻美大使馆暂未就报告内容作出回应。

北京过往多次重申，台湾问题属中国内政，反对任何外部势力干预，并保留采取一切必要措施的权利。