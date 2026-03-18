油价狂升︱泰男花逾9000元入油竟获全缸清水 高官吁「少用油抗加价」挨轰
更新时间：22:55 2026-03-18 HKT
发布时间：22:55 2026-03-18 HKT
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受中东战火波及，全球多国正面临燃油短缺及价格飙升的危机。泰国更接连传出燃油乱象，当地一名男子近日在社交平台大吐苦水，称花了4万泰铢（约9,200港元）购买汽油，结果倒进机器后才惊觉买来的竟是「全缸清水」。
泰媒《The Thaiger》报道，居于碧差汶府的男子阿姆纳特（Amnat Thueansantier）周一（16日）在Facebook发文，指早前委托员工到考科县一间小型商店，斥资4万泰铢购买汽油，未料员工将「汽油」注入机器设备后，引擎随即发生故障无法启动。经详细检查，才赫然发现油缸内装满的居然是清水。幸好及时换上真正的汽油后，机器才恢复正常运作。
阿姆纳特表示，过去曾多次光顾该商店均未见异常。尽管大批网民留言建议他报警并采取法律行动，但他最终决定不予追究，无奈指只能将今次事件视作「运气不佳」。他强调，发文并非纯粹抱怨，而是希望借此警惕大众，光顾小型油站时务必提高警觉，仔细检查容器内的液体。
当局派定心丸称燃油库存足
面对民间对燃油短缺的恐慌，泰国能源业务厅厅长沙拉吾（Sarawut Kaewtahip）就乱象致歉并安抚民心。他强调，目前泰国的燃油储备量至少仍可供应101天；部分油站出现缺油，主要源于物流配送遭遇瓶颈，而非整体库存见底。
然而，泰国燃油价格于今日（18日）再度上涨，瞬间再次点燃民众怒火。泰国能源部长阿塔蓬（Attaphol Rerkpiboon）更公开呼吁民众「透过减少用油来抵销加价影响」，随即引发社会各界的强烈猛轰。
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