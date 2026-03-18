BTS复出︱纸扎版应援手灯现网购平台　粉丝笑言：火化要播《Fire》吗？

近年清明及重阳节的纸扎祭品款式越出越新奇，从传统的豪宅名车、智能手机到电竞主机应有尽有。现在连K-Pop追星族必备的「应援手灯」也加入纸扎行列！近日有网民在社交平台分享一款南韩天团防弹少年团（BTS）的纸扎版应援手灯，随即引起粉丝圈热议，有人更直呼「做鬼也不能放弃追星」。

网民：做鬼也不能放弃追星

南韩天团防弹少年团（BTS）。（Facebook／BTS (방탄소년단) ）

南韩天团防弹少年团（BTS）。（Facebook／BTS (방탄소년단) ）

据网购平台的商品页面显示，这款纸扎版BTS手灯是以特别版的「应援手灯」为原型精心制作，售价定为1900元台币（约467港元），而官网Weverse Shop可见，最新推出的第4代手灯税前价格为44545韩元（约234港元）。

虽然卖家戴定头盔，提醒这类全手工制品难免有折痕或黏贴溢胶等微小瑕疵，但整体造型的还原度极高，甚至还超贴心地附送3粒纸扎的AAA碱性电池。

BTS第4代手灯。（官网Weverse Shop）

最新推出的第4代手灯税前价格为44545韩元（约234港元）。（官网Weverse Shop）

纸扎版BTS手灯。（网路商店）

粉丝留言求「临终前取货」

商品截图在BTS粉丝（ARMY）圈子中疯传，大批网民涌入留言区热烈讨论。有粉丝幽默发问，「不知道纸扎应援手灯有没有附赠随机小卡？」甚至有人开玩笑称，「这样火化时是不是要播BTS的《Fire》？」更有网民搞笑表示想预购，「跟老板商量看能不能先付清预订，然后临终前取货！」

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防弹少年团（BTS）于本周末在首尔举行回归演唱会。（法新社）

虽然这款「阴间版」手灯的定价比真实的「阳间版」还要贵，但仍无阻粉丝热情。有网民笑言这款纸扎品胜在「终身保用」，感觉还算划算。其他爆笑留言还包括「这是真正的BTS骨灰粉」、「想知道阴间有没有支援中控变色？」、「必须告诉家中晚辈这个重大讯息，记得烧给我」。