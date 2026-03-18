苏格兰议会否决安乐死法案　议员忧或开潘朵拉盒子

苏格兰议会今日（18日）就极具争议性的「协助死亡（安乐死）法案」，进行激烈辩论与表决。经过长达4小时的交锋后，法案最终以69票反对、57票赞成及1票弃权遭到否决，这已是苏格兰自治近30年来，第三度否决同类法案。

该法案原先提议，容许在苏格兰居住至少12个月、心智健全的成年病人，若获2名医生确诊患上绝症且预期寿命少于6个月，便有权服用经批准的药物以结束生命。英国广播公司（BBC）报道，苏格兰议员对法案提出过百项修订，辩论气氛相当激烈。

相关新闻：纳粹大屠杀生还者与夫共赴瑞士安乐死 不堪身体退化生活变生存

在法案进行辩论前，自由民主党议员麦克阿瑟参加一场支持者的集会。 （美联社）

正反双方激辩忧惹无穷后患

提案人、自由民主党议员麦克阿瑟（Liam McArthur）在会上强烈呼吁同僚，投票时必须「将临终病患的声音放在心中」。然而，反对声浪同样强大，前保守党议员巴尔福（Jeremy Balfour）警告，法案一旦通过等同打开「潘朵拉的盒子」，根本无法为病人带来真正保障。反对团体亦对结果表示欢迎，强调只要存在出错风险就不应立法，认为否决法案是对「最脆弱族群」的一大保障。

分析指，除道德与实际操作层面的疑虑外，法案最终触礁的关键更在于法律权限问题。由于苏格兰议会无法单独确保医护人员，在拒绝参与协助死亡时的法律免责保障，所以此问题必须依靠英国国会处理，因而令部分议员及医学界感到不安。

尽管法案再次闯关失败，但观察历次票数变化，支持安乐死的议员人数正明显增加，反映当地社会对此议题的态度正在逐渐转变。不过报道亦指出，安乐死在苏格兰仍是充满争议的敏感议题，相信短期内难以达成广泛共识。