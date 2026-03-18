北韩诡笑机械少女高调曝光 著韩服现身投票站惹热议
更新时间：16:05 2026-03-18 HKT
发布时间：16:05 2026-03-18 HKT
发布时间：16:05 2026-03-18 HKT
北韩号称自主研发的人形机器人近日罕有对外亮相，因其被设计成少女模样、身穿韩服，脸上更挂着一抹诡异微笑，照片曝光后随即引发外界关注与讨论。
俄国使馆获邀参观投票所
朝鲜劳动党本月15日举行最高人民会议选举，俄罗斯驻北韩大使馆当日获邀前往金亨稷师范大学，参观设于校内图书馆大楼的投票所，并由校方安排介绍投票流程。
俄罗斯大使馆其后透过官方Telegram公开现场照片，其中最受注目的，是一款在投票所内协助介绍程序的人形机器人。从画面可见，该机器人拥有少女外观，身穿传统韩服，面带微笑，但整体神情略显诡异。
北韩称属教育用途机器人
在日亲北韩媒体《朝鲜新报》报道，这款人形机器人由金亨稷师范大学团队研发，属教育用途产品。报道又称，该校目前已成为北韩机器人开发的领先机构，旗下多款机器人正逐步在全国学校及家庭投入使用，并获得高度评价。
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