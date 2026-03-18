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Nvidia H200晶片传获中国批准进口 黄仁勋证实重启生产

即时国际
更新时间：10:38 2026-03-18 HKT
发布时间：10:36 2026-03-18 HKT

路透社引述消息人士报道，中国有关部门已批准多间本土企业，向美国晶片巨擘辉达（Nvidia）采购其H200人工智能（AI）晶片。辉达行政总裁黄仁勋亦证实，已获许多中国客户的销售许可，并正重启生产线，意味著受美国出口限制影响的对华晶片销售业务出现转机。

辉达数月来一直等待中美两国的许可。据报，公司行政总裁黄仁勋于周二（17日）在美国加州一个记者会上表示，情况较数周前已明显改善，其供应链正「重新被激活」。他确认，公司已获得为「许多中国客户」提供H200晶片的许可，并已收到采购订单。

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此前，受美国对华的出口限制影响，辉达的高性能AI晶片在中国市场的销售几乎停滞。尽管去年12月曾获美国政府批准，可向中国客户销售性能较低的H200晶片，但业务一直未有实际收入贡献，审批进度亦相当缓慢。

消息指，辉达早前一度押注中美监管壁垒将持续，据报已停止生产H200，并将相关产能分配予其下一代晶片。如今随著中方批准进口，黄仁勋表示将「重启生产」，显示公司对中国市场的策略有所调整。

现届美国政府近期已开始允许企业以逐案审批方式，向中国出口部分性能较低的晶片，但分析认为，要全面恢复自由销售的可能性仍然不大。

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