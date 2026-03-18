伊朗局势｜伊方证实拉里贾尼与儿子同遇难 以军：续追杀穆杰塔巴

伊朗官方证实，国家最高安全官员拉里贾尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空袭中丧生。以色列军方随后亦宣布，在持续针对伊朗高层的精准打击行动中，成功击毙了革命卫队下辖民兵组织「巴斯基」（Basij）的领袖苏莱曼尼（Gholam Reza Soleimani）。以色列总理内塔尼亚胡随后发表声明指，拉里贾尼和苏莱曼尼是在24小时内相继被歼灭。

权力真空期灵魂人物遇袭 拉里贾尼父子同亡

伊朗最高国家安全委员会发表声明，证实秘书长拉里贾尼在袭击中身亡，其子莫尔塔扎（Morteza Larijani）、办公室主任巴亚特（Alireza Bayat）及多名随行保镖亦一同丧命。自伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）在开战首日遇袭身亡后，拉里贾尼一直被视为权力真空期内最具影响力的政治与安全首脑。

伊朗官方证实，国家最高安全官员拉里贾尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空袭中丧生。美联社

以色列国防军（IDF）表示，根据精确情报，空军于周一（16日）锁定并击杀了已执掌「巴斯基」部队六年的指挥官苏莱曼尼。法新社

美联社报道，拉里贾尼出身于被誉为「伊朗甘迺迪」的显赫政治世家，曾长期担任议会议长，并主导对美的核战略方针。他亦因协调镇压国内示威，于今年1月遭美国财政部制裁。

报道指，在伊朗时任最高领袖哈梅内伊遇袭身亡后，以色列对拉里贾尼展开追踪，持续多个星期，直至周二（17日）凌晨，以军空袭伊朗首都德黑兰，对拉里贾尼进行精准打击。

此外，以色列国防军（IDF）表示，根据精确情报，空军于周一（16日）锁定并击杀了已执掌「巴斯基」部队六年的指挥官苏莱曼尼。以军指，「巴斯基」作为革命卫队的志愿部队，在今年1月达到高潮的全国性抗议活动中，扮演了当局镇压行动的首领角色。

以色列总理内塔尼亚胡随后发声明说：「在过去的24小时内，我们击毙了两名恐怖份子头目」，后续会有更多惊喜。

以军发言人德夫林就说，军方将会追杀伊朗新任最高领袖穆杰塔巴。

伊朗法尔斯通讯社引述知情人士报道，伊朗已经为所有关键政府官员和军事指挥官，预先指定3至7名替代人选，确保遇到突发情况时，国家行政运转和防御行动都不会中断。