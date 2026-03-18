清洁剂「加料」同事茶水致严重灼伤 波兰女不满被纠错下毒手 判囚6年

波兰华沙法院日前审理一宗令人发指的办公室投毒案。一名女清洁工因不满新入职同事指出其工作错误，竟怀恨在心，连续六星期趁无人时向对方的茶杯喷洒具腐蚀性的清洁剂，导致受害人体内严重灼伤。法院周一（16日）裁定被告罪成，判处监禁6年及巨额罚款。

隐蔽镜头揭发恶行 抹指纹试图灭证

案情显示，56岁被告马乌戈热塔（Małgorzata W.）于2024年11月中旬至12月底期间，多次在办公室采取「地下行动」。51岁的女受害人因发现饮品颜色及味道有异，加上身体出现不明不适，遂在位放置隐蔽镜头，意外揭发这场长达六星期的噩梦。

从呈堂影片可见，被告不止一次向同事的杯中喷洒化学清洁剂，过程表现冷静，「投毒」后会小心搅拌饮料，更细心地用纸巾抹走茶匙上的指纹，试图掩盖犯罪痕迹。其中一段录音更录到她与朋友通电话时语带双关地称：「那里放了茶，你明白我意思吧」，随即投毒。

内脏黏膜严重损毁 医生警告可致死

受害人在不知情下长期饮用「加料」茶水，身体出现胃痛、呼吸困难、喉咙灼痛及昏厥等征状。经医生检查发现，受害人的口腔、食道及胃部黏膜均遭化学品严重灼伤。

医学专家在庭上警告，受害人饮用的茶水中含有强效清洁剂，这类危险化学物足以破坏人体组织，严重者可导致死亡。受害人指控，由于她曾指出被告的工作失误，导致两人关系恶劣，相信对方因此动杀机。

华沙法院周一对此案作出裁决，法官斥责被告行为卑劣，仅因工作摩擦便采取足以致命的报复手段，对他人生命造成极大威胁。最终判处马乌戈热塔入狱6年，并须向受害人支付巨额赔偿。