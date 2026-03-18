伊朗局势｜特朗普：战事三日内基本可结束 以防长称伊朗最高国家安全官员拉里贾尼已死｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势以防长称伊朗最高国家安全官员拉里贾尼已死-美军逾200士兵战事中受伤)

行动代号「史诗怒火」

3月18日最新消息：

00：35

科威特当局指，在过去24小时内，共拦截了2枚导弹和13架无人机。

00：22

美国总统特朗普说：「伊朗这件事其实基本上在两三天内就结束了」。

00：07

美国总统特朗普向记者证实，他已从其大多数北约「盟友」那里得知，他们不想参与对伊朗的军事行动。特朗普指，由于美国已经摧毁了伊朗的军事力量，「他们的海军消失了，他们的空军消失了，他们的防空和雷达系统也消失了，最重要的是，他们的各级领导人都消失了」，因此美国已不再需要北约的帮助，同样不再需要日本、南韩和澳洲或等国家的帮助。他又警告说，对北约感失望，北约袖手旁观将不利于与美国的伙伴关系。

3月17日最新消息：

22：32

美联社报道，美国国家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（17日）表示，因美国、以色列对伊朗的战争而宣布辞职，并称「无法昧著良心」支持特朗普政府进行的伊朗战争。

22：24

法新社报道，以色列总理内塔尼亚胡表示，伊朗国家安全首长拉里贾尼（Ali Larijani）已死亡。

21：42

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队称，经情报监控，在南部霍尔木兹甘省，拘捕55名被美国和以色列雇用的人员。

21：25

早前有消息指出，伊朗最高领导人穆杰塔巴在俄罗斯接受治疗，伊朗驻俄罗斯大使贾拉利驳斥相关说法为假新闻。

路透社报道，贾拉利（Kazem Jalali）星期二（17日）在社交媒体发文称，这是「一场新的心理战」，强调伊朗领导人无需躲藏；克里姆林宫拒绝对此作出回应。

21：06

美国白宫表示，油轮「开始缓慢通过」霍尔木兹海峡。