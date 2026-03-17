MIT学霸︱广州00后洪乐潼AI公司 估值飙破125亿港元

广州出生长大的00后女孩洪乐潼，仅用3年即修毕麻省理工学院（MIT）数学和物理双学位，在史丹福大学博士在读期间退学，创立AI公司Axiom。该公司近获得2亿美元的A轮融资，消息令公司估值急飙，升至市值16亿美元（约125.3亿港元）。

成功获2亿美元A轮融资

据快科技报道，洪乐潼（Carina Letong Hong）创立Axiom约1年多，聚焦AI数学基础层缺陷，核心逻辑是通过Lean程式语言建构验证系统，强制AI在推理时步步可验证，杜绝「幻觉」问题。其系统在无人干预下攻克两道困扰数学界数十年的世界级难题，引发学术界震动。

洪乐潼创立的AI公司估值已达125亿港元。FB

洪乐潼创立的AI公司估值已达125亿港元。FB

公开资料显示，Axiom将锁定对冲基金、量化交易员等高端客户，宣称要用AI解决复杂数学证明的难题。

报道指，成立仅一年的Axiom，刚完成2亿美元的A轮融资，矽谷顶级风投Menlo Ventures领投。消息震动科技界及金融市场，令Axiom的估值急升至16亿美元。这亦意味这间初创公司正式跻身全球独角兽企业行列。

祖籍潮汕父母是普通工人

洪乐潼祖籍潮汕，广州长大，父母是未上过大学的普通工人。

洪乐潼自幼展现有极罕见数学赋，高一入选了广东中学生英才计划，同时是当年全国中学生数学奥赛广东选区中，仅有的四位女选手之一。

17岁时，洪乐潼被MIT录取，仅用三年时间就修完了数学和物理双学位，并发表9篇高水平数学论文。

随后，她跨界攻读多个领域，并最终决定从史丹福大学退学，投身于前沿科技的创业浪潮。

洪乐潼在2025年12月入选「福布斯30岁以下30人」榜单。