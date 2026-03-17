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芬太尼︱美妇毒死老公谋3120万遗产罪成 犯案后出童书教面对丧父

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更新时间：18:50 2026-03-17 HKT
发布时间：18:50 2026-03-17 HKT

美国犹他州一名曾出版儿童绘本、教导幼童面对丧父之痛的女作家，被揭发原来是毒杀亲夫的真凶。35岁的里琴斯（Kouri Richins）为夺取丈夫高达400万美元（约3,120万港元）的遗产以偿还巨债，并与情夫双宿双栖，竟狠心在丈夫的饮品中加入致命毒药。经过3周的审讯，陪审团周一（16日）仅退庭商议约3小时，即裁定其加重谋杀等多项罪名成立。

案情指，身为三子之母的里琴斯本身经营炒卖房地产的生意，却欠下高达450万美元（约3,510万港元）的巨债。控方在结案陈词中指出，里琴斯精心营造成功企业家的虚假形象，实际却无力还款。

为与43岁的退伍军人兼维修工情夫展开新生活，她决定痛下杀手。由于婚前协议订明若离婚她将无法分得多数财产，因此控方直指「她想离开丈夫，但不想留下他的钱」。

35岁的里琴斯（Kouri Richins）。（美联社）
35岁的里琴斯（Kouri Richins）。（美联社）

两度落毒始成功杀夫

控方透露，里琴斯早于2022年情人节已首度尝试杀夫，在三文治中混入强效类鸦片止痛剂芬太尼（Fentanyl），令39岁的丈夫埃里克（Eric Richins）出疹及失去知觉，惟当时未能得手。

同年3月4日，她再次在丈夫的「莫斯科骡子」（Moscow Mule）鸡尾酒中加入致命剂量的芬太尼，最终导致丈夫毒发身亡。情夫更作供指，里琴斯在毒杀丈夫后几天，曾私下问他「有没有杀过人」。

里琴斯在毒杀亲夫一年后，竟出版并大力宣传一本名为《你与我同在吗？》（Are You With Me?）的儿童绘本，声称要协助3名儿子走出失去父亲的悲痛。

法庭上，当陪审团宣读加重谋杀、企图加重谋杀、保险欺诈及伪造文件等罪名成立时，这名原本在庭上不时冷笑的「蛇蝎人妻」终垂下头来，神情颓丧。

里琴斯身为三子之母。（Facebook / Kouri Richins）
里琴斯身为三子之母。（Facebook / Kouri Richins）

最高面临25年监禁5月中判刑

辩护律师曾以控方结案陈词有误为由要求流审，但遭法官即场驳回。一直否认控罪的里琴斯，目前面临最高25年的监禁刑期，法院已排期于今年5月13日正式判刑。

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