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Pornhub年度报告｜日本网民平均睇11分钟冠绝全球　女性观众创纪录占近40%

即时国际
更新时间：19:00 2026-03-17 HKT
发布时间：19:00 2026-03-17 HKT

全球知名成人影片网站Pornhub近日发表2025年度回顾报告，总结过去1年全球用户的热门搜寻关键字、最爱观看类型及各国用户的平均停留时间。数据显示，去年全球用户每次造访的平均停留时间为9分33秒；当中以日本用户最为「长情」，观看时间位居全球榜首。

若按国家及地区排名，日本用户以平均停留11分02秒夺冠，较前1年大幅增加80秒。紧随其后的第2至第5名，则依次为菲律宾（10分53秒）、加拿大（10分36秒）、澳洲（10分23秒）及美国（10分14秒）。

日本动漫色情成全球热搜榜首

热门搜寻关键字方面，2025年全球最高搜寻量的前5名依次为「日本动漫色情」、「熟女」、「菲律宾女性」、「女同性恋」及「肛交」。至于最受欢迎的影片分类，前5名则分别是「女同性恋」、「跨性别」、「熟女」、「肛交」与「成熟女性」，反映出全球网民的多元口味。

报告的另一大亮点在于女性用户的崛起。从性别比例观察，女性用户的平均停留时间竟然比男性多出约15秒。值得注意的是，2025年女性观众占平台整体流量的比例高达38%，创下该网站女性用户占比的历史新高。

Pornhub近日发表2025年度回顾报告。（法新社）
Pornhub近日发表2025年度回顾报告。（法新社）

另类趋势网民听Podcast打机

此外，Pornhub亦整合出2025年的6大使用趋势。令人意外的是，其中一项趋势竟是「适合工作环境观看内容（SFW）」，显示越来越多用户登入该成人网站并非单纯为看色情影片，而是当作收听Podcast、听音乐或观看游戏直播的平台。

其余5大趋势则包括「多元性偏好」、「熟女题材持续成长」、「真实情境角色扮演」、「外遇与偷情题材」及「女性化男性题材」。
 

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